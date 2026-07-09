RD$35 para conectar tarifa integrada de metro, teleférico y autobuses: lo que viene en el transporte

El director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jahel Isa, informó que la integración tecnológica del Sistema Integrado de Transporte ya fue completada por lo que desde el viernes se ofrecerán los detalles sobre la puesta en funcionamiento del nuevo esquema tarifario inicialmente de 35 pesos.

Al encabezar una vista pública sobre el monorriel de Santo Domingo en el lobby de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Isa explicó que se realizaron pruebas satisfactorias del sistema de integración mediante la tarjeta electrónica y que durante el resto de la semana continuarán las evaluaciones para garantizar su correcto funcionamiento.

El funcionario explicó que la principal innovación consiste en la unificación de la tecnología utilizada en los autobuses, el metro y el teleférico, lo que permitirá a los usuarios desplazarse entre los distintos medios de transporte utilizando una sola tarjeta.

Como parte de esta primera etapa, se implementará una tarifa integrada de 35.00 pesos, con la que los pasajeros podrán utilizar los cuatro corredores de autobuses, el Metro y el Teleférico durante un período de una hora y media.

La tarjeta registrará automáticamente el primer abordaje y reconocerá los transbordos efectuados dentro de ese plazo, evitando un nuevo cobro.

Isa precisó que el anuncio previsto para el viernes tendrá un carácter principalmente informativo, ya que el proceso incluirá una fase de orientación para que la población conozca el funcionamiento y las ventajas del nuevo sistema.

"No es un proyecto como cuando se inaugura una obra y al otro día todo el mundo la usa. Es un proceso educativo para que la población conozca los beneficios", expresó.

Te puede interesar Construcción del monorriel de Santo Domingo iniciaría en julio próximo

El director de Fitram afirmó que la integración tecnológica representa un paso clave para avanzar hacia un sistema de transporte público más eficiente, coordinado e interconectado.

Tarifa especial para personas con discapacidad

Adelantó que una segunda etapa del proyecto incorporará programas de tarifas diferenciadas para grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad.

Explicó que esa fase será desarrollada en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), institución que emitirá tarjetas personalizadas para los beneficiarios una vez concluyan los protocolos y mecanismos de control.