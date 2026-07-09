Con dos años y tres meses al frente de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña ha desarrollado una gestión municipal marcada por la valoración de unos pocos y el rechazo de muchos.

Además de las controversias que ha sostenido con el Consejo de Regidores del municipio, el alcalde ha sido objeto de críticas por el deterioro de algunas calles, la deficiencia en el servicio de recogida de basura y la falta de iniciativas orientadas al desarrollo urbano, como la construcción de parques.

Sin embargo, pese a las quejas de una parte de los residentes de la demarcación, considerada como el motor comercial e industrial del Gran Santo Domingo, otros ciudadanos valoran positivamente su desempeño al frente del cabildo.

Tal es el caso de Cipriana Montero, quien calificó como positiva la presente gestión de Peña. Aunque reconoció que la recogida oportuna de la basura no se cumple en todos los sectores, aseguró que algunas calles de Manoguayabo permanecen limpias.

"Por allá la recogida de basura era nula y ahora van a menudo a recogerla. Es una de las cosas primordiales en un sector", expresó.

Otra de las personas que valora la gestión de Francisco Peña es Alanna Falcón, quien vive en el barrio Las Ventas, de Herrera.

La joven afirmó que durante estos dos años el alcalde ha brindado apoyo a distintos comunitarios y ha mantenido activo el servicio de recogida de basura. No obstante, señaló que otras zonas continúan desatendidas tanto en ese servicio como en otras responsabilidades del ayuntamiento.

"Hay comunidades desfavorecidas, lamentablemente, porque no se puede alcanzar a todas al mismo tiempo, pero sí hay otras que han ayudado de manera grande", enfatizó.

Las quejas por los residuos sólidos

Para José Torres, la elección de Francisco Peña fue un "error", debido a las fallas que, a su juicio, ha cometido durante su gestión.

El señor, quien reside en el barrio El Cielo del sector Bayona, aseguró que Santo Domingo Oeste está nuevamente lleno de vertederos improvisados, una situación que atribuye a la poca frecuencia con que los camiones de basura pasan por distintos sectores.

"Santo Domingo Oeste está lleno de basura por las cuatro esquinas; el camión pasa cuando se recuerda", expresó Torres, quien exhortó a Peña a atender los reclamos de los comunitarios.

Asimismo, Héctor Guzmán calificó la gestión del alcalde como "mala", al afirmar que no ha mejorado el servicio de recogida de basura ni ha construido parques o funerarias en beneficio de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-calles-y-basura-en-sdo-2-85f2bd27.jpg Acera repleta de basura próximo al Hospital Marcelino Vélez Santana. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"No ha hecho nada. No recoge la basura; tengo dos meses que la de mi casa tengo que botarla por otro lado o pagar para que se la lleven", sostuvo el residente del sector El Libertador de Herrera.

De su lado, Kari Lantigua, residente en el Café de Herrera, también considera que el desempeño del alcalde en este periodo ha sido "pésima", al entender que no ha cumplido con sus responsabilidades en materia de recogida de basura y limpieza de las calles.

"Este tiempo que él tiene ahora no ha sido muy bueno, no ha trabajado como en años anteriores", apuntó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-calles-y-basura-en-sdo-9-a5c4378a.jpg Calle anegada en el sector Manoguayabo. La situación ocurre frente a un destacamento de la Policía Nacional y dificulta el tránsito en la zona. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Francisco Peña fue alcalde de Santo Domingo Oeste en los periodos 2002-2006 y 2016-2020, representando al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En la nueva gestión que inició el 24 de abril de 2024 y concluirá en el 2028, asumió el cargo como dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Deterioro de las calles

Otro de los problemas señalados por algunos residentes es el deterioro de las calles del municipio. Victoria Núñez, quien vive en Manoguayabo, sostuvo que las vías se encuentran en muy mal estado y que la basura continúa acumulándose en gran parte de la comunidad. "Hay mucho lodo. Tenemos cuatro años con la misma situación", aseveró. Por su parte, Yoe Viloria explicó que numerosas calles de sectores como Hato Nuevo presentan un avanzado deterioro y que la carretera principal que conecta Bayona, Caballona y Palavé también se encuentra en malas condiciones, lo que dificulta el tránsito vehicular. En ese sentido, el joven instó al síndico a prestar atención a esa problemática y ejecutar las obras necesarias para mejorar la infraestructura vial del municipio.