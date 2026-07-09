La Superintendencia de Bancos concluyó la recuperación de las aceras que rodean la Superintendencia de Seguros y unificó el diseño urbano de toda la manzana donde operan ambas instituciones para mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad de los peatones.

Los trabajos, financiados por la Superintendencia de Bancos, comprendió la eliminación de estructuras que ocupaban el espacio peatonal desde hace más de dos décadas y que impedían el libre tránsito, especialmente de personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de sillas de ruedas.

El proyecto incorporó criterios de accesibilidad universal, con la instalación de guía y alerta para personas con discapacidad visual, rampas vehiculares y peatonales al mismo nivel de la acera para evitar desniveles, así como el ancho reglamentario para el desplazamiento de sillas de ruedas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia16-ddf4d85e.jpg Acera de la Superintendencia de Bancos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia17-7ee20104.jpg Acera recuperada en la Superintendencia de Bancos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia23-7c05742e.jpg Los trabajos incluyeron una nueva arbolización. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia14-260b06a5.jpg Pavimento podotáctil. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia3-108b3858.jpg Acera recuperada en la avenida México. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia22-60a72c0b.jpg Instalación del sistema de cableado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/09072026-aceras-y-contenes-hechas-por-la-sb--luduis-tapia-530a8b61.jpg Acera moerna e inclusiva. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Como parte de la obra también se soterró el cableado de telecomunicaciones de toda la manzana, reduciendo la contaminación visual y mejorando la durabilidad de la infraestructura.

Una vez concluidos los trabajos frente a su sede y comprobar los resultados, se decidió extender el mismo criterio urbanístico al resto de la cuadra para crear un entorno uniforme entre ambas instituciones.

Las autoridades señalaron que esperan que esta iniciativa motive a otras instituciones públicas ubicadas en la zona a intervenir sus frentes y contribuir a la recuperación del espacio público y al mejoramiento de la imagen urbana del sector.

Se trató de la reconstrucción de 184 metros de aceras que incluyó rampas, paisajismo, colocación de nuevos postes del tenido eléctrico, cableado, registros pluviales y eléctricos e iluminación, esta última se proyecta instalar la próxima semana.

Un problema superado

El pasado 19 de mayo Diario Libre publicó una información que daba cuenta del riesgo de ser atropellados por vehículos en la avenida México por los trabajos en la acera de la Superintendencia de Seguros los peatones.

Principalmente embarazadas que acuden a la Maternidad La Altagracia tenían que caminar por la calle debido a la obstrucción de la acera. Luego de la publicación los trabajos fueron acelerados.