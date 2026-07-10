A partir de este sábado podrás usar metro, teleférico y autobuses con un solo pago

Dispositivo de cobro electrónico instalado en los corredores de autobuses como parte del sistema de la tarifa integrada. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A partir de este sábado entrará en funcionamiento la tarifa integrada del sistema de transporte masivo, que permitirá a los usuarios usar metro, teleférico y autobuses con un solo pago, mediante un sistema de pago electrónico.

La implementación tecnológica ya se encuentra lista para iniciar el cobro mediante la modalidad electrónica, entre ellas la tarjeta del metro, la plataforma SD GO y tarjetas bancarias de crédito y débito para el uso de los distintos sistemas de transporte.

Anteriormente, se realizó un proyecto piloto con las tarjetas bancarias; sin embargo, con la puesta en marcha del nuevo sistema se incorpora también la tarjeta del metro.

Un solo pago por 90 minutos

El costo del sistema de cobro mediante tarjeta establece una tarifa de 35 pesos, con una vigencia de una hora y media, en cualquiera de los tres sistemas de transporte.

Esto permitirá que una persona pueda combinar el uso del metro, los teleféricos y los corredores dentro del período de 90 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, deberá realizar nuevamente el pago correspondiente.

El sistema con tarjetas no invalida el pago de efectivo en los corredores, debido a que muchos usuarios no tienen ningún tipo de tarjeta.

Pruebas satisfactorias

El director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jahel Isa, informó ayer jueves que la integración tecnológica del Sistema Integrado de Transporte ya estaba completada y que se realizaron pruebas satisfactorias para garantizar su funcionamiento.

Isa explicó que la principal innovación consiste en unificar la tecnología utilizada en los autobuses, el metro y el teleférico, permitiendo que los pasajeros puedan movilizarse entre los diferentes medios mediante una sola tarjeta.

Las autoridades indicaron que esta primera etapa incluirá un proceso de orientación para que la población conozca el funcionamiento del nuevo esquema tarifario y sus beneficios.