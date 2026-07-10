Le llegó el turno al Malecón menos visible: licitan por RD$588 millones la fase final del Malecón Deportivo

Después de varias intervenciones en los tramos más visitados del litoral capitaleño, la renovación del Malecón se mueve hacia la margen occidental oeste del Distrito Nacional. El Ayuntamiento del Distrito Nacional licita por RD$588 millones la etapa final del Malecón Cultural y Deportivo, una obra que apunta a transformar la avenida George Washington, desde la calle Gaviota hasta la avenida Gregorio Luperón, se trata de una intervención que abarcará aproximadamente tres kilómetros lineales.

El enfoque de esta nueva fase es llevar infraestructura urbana, recreativa y de servicios a una zona que por años ha funcionado como una zona de paso de camiones, tránsito de alta velocidad entre otro tipo de actividades que reducen el valor inmobiliario.

Mientras otros tramos del Malecón ya han recibido parques, áreas deportivas, paseos peatonales y zonas gastronómicas, este extremo occidental todavía arrastra problemas de aceras, iluminación, drenaje, mobiliario y conectividad peatonal.

La certificación presupuestaria del ADN establece un monto total estimado de RD$588,000,000 para la "Construcción Etapa Final Proyecto Malecón Cultural y Deportivo, Distrito Nacional". De ese monto, RD$117,600,000 están reservados para 2026 y RD$470,400,000 para 2027, según el documento emitido el 9 de julio por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del cabildo.

Detalles del proyecto

Componente Obras que se realizarán Impacto esperado Infraestructura vial y peatonal Reconstrucción y adecuación de aceras, contenes, senderos peatonales, ciclovías, rampas para personas con discapacidad, accesos vehiculares y cruces seguros. Mejorar la movilidad, la accesibilidad y la conexión del tramo entre la calle Gaviota y la avenida Gregorio Luperón. Drenaje y sistema sanitario Construcción y rehabilitación de imbornales, registros, drenaje pluvial, sistema sanitario, cisternas, tuberías y obras hidráulicas complementarias. Reducir acumulaciones de agua, mejorar el manejo pluvial y evitar el deterioro rápido del espacio público. Iluminación y electricidad Instalación de postes, luminarias LED, lámparas solares, iluminación para canchas, cableado, registros eléctricos e interconexiones. Aumentar la seguridad nocturna y permitir el uso del Malecón en horarios extendidos. Áreas verdes y paisajismo Siembra de árboles, grama y plantas ornamentales; poda, extracción controlada, ampliación de áreas verdes y colocación de jardinería. Dar continuidad visual al litoral, mejorar el ambiente urbano y crear zonas de sombra y estancia. Áreas deportivas y recreativas Construcción de canchas, gimnasios al aire libre, áreas infantiles, zona canina, minigolf, mesas de dominó, ajedrez gigante, gradas y espacios de juego. Convertir el tramo en un espacio de recreación, deporte y convivencia familiar. Comercio y gastronomía Habilitación de áreas comerciales y gastronómicas, casetas, pérgolas, instalaciones eléctricas, sanitarias y espacios de apoyo. Dinamizar la economía local y ofrecer servicios a visitantes, residentes y usuarios del Malecón. Mobiliario urbano, baños y señalización Instalación de bancos, zafacones, bebederos, letreros, señalización horizontal y vertical, baños públicos accesibles y elementos de orientación. Mejorar la experiencia de uso, la limpieza, la permanencia y el ordenamiento del espacio público. Inversión total estimada RD$588 millones, distribuidos en RD$117.6 millones para 2026 y RD$470.4 millones para 2027.

La obra se presenta como la culminación de un corredor urbano frente al mar. El estudio previo del proyecto plantea que el Malecón Cultural y Deportivo ha sido concebido como un eje de integración cultural, deportiva, recreativa, ambiental y de movilidad urbana, pero reconoce que todavía quedan intervenciones pendientes para completar su funcionamiento integral.

La etapa final incluye trabajos de infraestructura: reconstrucción y adecuación de aceras, contenes, senderos peatonales, ciclovías, rampas para personas con discapacidad, drenaje pluvial, sistema sanitario, imbornales, registros, nivelación de terreno, movimiento de tierra, muros de contención, pavimentos y señalización vial.

El estudio previo de la Alcaldía del Distrito Nacional identifica varios problemas que justifican la intervención: tramos inconclusos de aceras y senderos, alumbrado insuficiente o deteriorado, áreas verdes afectadas, drenaje inadecuado con puntos de acumulación de agua, falta de baños públicos, señalización limitada, rampas pendientes y ausencia de una estrategia integral de movilidad y seguridad vial.

La nueva fase también contempla un componente fuerte de iluminación. El proyecto incluye instalación de alumbrado público, luminarias LED y lámparas solares, además de postes, cableado, interconexiones eléctricas y reorganización del sistema energético del tramo. La intención declarada es mejorar la seguridad nocturna y permitir que el espacio funcione más allá de las horas diurnas.

En el capítulo ambiental y paisajístico, la licitación prevé siembra de árboles, grama, plantas ornamentales, poda, ampliación de áreas verdes y colocación de mobiliario urbano. El estudio previo plantea que estas acciones buscan mejorar la calidad del aire, aumentar la permeabilidad del suelo, reforzar la biodiversidad urbana y dar continuidad visual al corredor marítimo.

La parte recreativa es una de las más visibles del proyecto. La última fase incluye áreas infantiles, áreas caninas, gimnasios al aire libre, canchas, espacios de juego, zonas de dominó, ajedrez gigante, minigolf y áreas para actividades deportivas y familiares. El listado de cantidades del expediente también contempla media cancha de baloncesto, cancha de fútbol, gradas, equipos de iluminación para áreas deportivas y mobiliario de estancia.

El proyecto incorpora, además, áreas comerciales y gastronómicas. El expediente habla de casetas, pérgolas, instalaciones eléctricas, servicios sanitarios y espacios complementarios para dinamizar la actividad económica del entorno. La apuesta es que el tramo no sea únicamente un paseo, sino un punto de encuentro con servicios, consumo, recreación y permanencia.

Planificación financiera

La fase incluye construcción, adecuación y equipamiento de baños accesibles, junto con cisterna, equipos de bombeo, séptico con filtro anaeróbico, registros, tuberías y obras sanitarias.

Según la planificación financiera del estudio, la ejecución se proyecta en dos años: 20 % en 2026 y 80 % en 2027. En la primera etapa se iniciarían obras de infraestructura base, drenaje, movimiento de tierra y componentes preliminares. Para 2027 quedaría la mayor parte de las obras eléctricas, paisajismo, áreas recreativas, deportivas, comerciales, baños, parques y terminaciones.

El Comité de Contrataciones Públicas del ADN aprobó el procedimiento de licitación pública nacional el 9 de julio de 2026, bajo la referencia ADN-CCC-LPN-2026-0007. En la misma acta fueron designados los peritos que evaluarán las ofertas: Alonzo J. Rosario Chalas, Eury Concepción, Agustín Balbi P., Eugenia Tolentino y Madeline Cortorreal.

El sentido urbano de la obra es claro: extender la recuperación del Malecón hacia un tramo menos atendido del Distrito Nacional. Esa franja, entre Gaviota y la Luperón, funciona como borde occidental de la ciudad formal frente al mar. Tiene tránsito, viviendas cercanas, comercios y conexión con zonas populares y residenciales, pero no ha tenido el mismo peso simbólico que los tramos hoteleros, monumentales o gastronómicos del Malecón.