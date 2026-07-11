La calle Penetración, que conecta los residenciales Bienaventuranzas, Juan Rafael Norte y Sur, Jardines del Arroyo y Ciudad Modelo Mi Vivienda, en Santo Domingo Norte, se encuentra en condiciones críticas debido al avanzado deterioro de su pavimento y a los daños que presenta el sistema de drenaje sanitario.

Con el paso de los años, la vía ha perdido gran parte de la capa asfáltica y presenta numerosos hoyos en distintos tramos, lo que dificulta el tránsito de vehículos y peatones sin que, hasta el momento, las autoridades hayan intervenido para su reparación.

Los puntos más afectados se encuentran frente a los residenciales Juan Rafael Norte y Sur, así como en Bienaventuranzas, donde los enormes baches se llenan de agua cada vez que llueve, aumentando el riesgo de accidentes y el deterioro de los vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/09072026-calles-estropeadas-en-santo-domingo-norte-luduis-tapia-9a406cf3.jpg El agua detereiora la calle Penetración. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/09072026-calles-estropeadas-en-santo-domingo-norte-luduis-tapia17-610e01a6.jpg La calle tiene tramo totalmente deteriorados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/09072026-calles-estropeadas-en-santo-domingo-norte-luduis-tapia10-65fa5c66.jpg Los carros se dañan al caer en los hoyos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/09072026-calles-estropeadas-en-santo-domingo-norte-luduis-tapia14-6c1099dd.jpg Vecinos reclaman la intervención de las autoridades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

A esta situación se suma el colapso de parte del sistema de drenaje sanitario. Frente al residencial Juan Rafael, un registro ubicado en el centro de la calle se hundió tras colapsar, por lo que los comunitarios colocaron un palo como señal improvisada para alertar a los conductores sobre el peligro.

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Un tema de salud

Los residentes también denuncian que en esa zona el mal olor provocado por las aguas residuales y las heces fecales es constante e insoportable, afectando la calidad de vida de quienes habitan en los alrededores.

Ante esta situación, los moradores de los diferentes residenciales solicitan la intervención urgente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Alcaldía de Santo Domingo Norte y el Ministerio de Obras Públicas para reparar la vía y rehabilitar el sistema de drenaje sanitario.