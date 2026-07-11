La disposición gubernamental parecía sencilla: un solo pago de RD$35 para viajar durante 90 minutos en el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y los corredores de autobuses. Con la entrada en vigor de la tarifa integrada del Sistema Integrado de Transporte, salimos a comprobar si, en la práctica, funcionaba exactamente como había sido anunciada.

La primera parada fue la estación del metro ubicada en las proximidades de la calle Doctor Defilló. Todo transcurrió con normalidad. Accedimos al sistema, una vez utilizando una tarjeta bancaria y otra con la tarjeta del metro, y emprendimos el viaje hasta la estación de la avenida Winston Churchill.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa8-60e403fc.jpg Estación de la avenida Winston Churchill. (Esteven Curiel)

Al salir, abordamos uno de los autobuses del corredor. Acercamos nuevamente la tarjeta al validador, convencidos de que el sistema reconocería que aún estábamos dentro de los 90 minutos prometidos.

No fue así.

La pantalla confirmó un nuevo cobro.

La sorpresa fue inmediata. El anuncio oficial hablaba de un único pago para combinar los distintos medios de transporte, pero la experiencia parecía contar una historia diferente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa7-e5115483.jpg Autobus de la Winston Churchill. (Estarlin Rosa / Diario Libre)

La explicación llegó de boca del conductor.

"Tiene que comenzar el recorrido en un bus para que aplique el pago de RD$35 por los tres", nos dijo.

Era una condición que no aparecía con la misma claridad en la información divulgada sobre la puesta en marcha del sistema. Así que decidimos comprobar si, efectivamente, esa era la diferencia entre pagar una vez... o pagar dos.

Volvimos a empezar.

Esta vez nos dirigimos a la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Abordamos primero uno de los autobuses del corredor y pagamos los RD$35. Desde ese momento comenzó a correr el reloj.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa6-9b8c177f.jpg Estación María Montez.(Estarlin Rosa)

El siguiente paso fue entrar a una estación del metro.

Acercamos nuevamente la tarjeta al lector.

No hubo cobro.

El sistema reconoció el transbordo.

Continuamos el recorrido hasta Los Alcarrizos con la intención de completar la experiencia utilizando el teleférico. Al llegar encontramos las cabinas detenidas por trabajos de mantenimiento.

En sustitución del servicio, varios autobuses de la OMSA esperaban a los pasajeros para garantizar la continuidad del recorrido. Subimos a una de esas unidades y, una vez más, la tarjeta pasó por el validador sin generar un nuevo cargo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa1-03890afc.jpg Teleférico de los Alcarrizos. (Estarlin Rosa)

Esta vez sí funcionó.

La prueba confirmó que la tarifa integrada está operando, pero también dejó al descubierto una condición determinante: el recorrido debe iniciar en uno de los autobuses integrados al sistema para que los transbordos posteriores al metro, al teleférico o a los autobuses de apoyo se realicen sin costo adicional durante los 90 minutos de vigencia del pasaje.

En otras palabras, la diferencia entre pagar una sola vez o pagar dos no depende únicamente del tiempo transcurrido.

También depende del medio de transporte donde comienza el viaje, un detalle que puede pasar inadvertido para muchos usuarios que, como ocurrió en nuestro primer intento, inician su trayecto en una estación del metro convencidos de que la integración funciona en cualquier dirección.

Un detalle clave

En este primer día de funcionamiento, la tecnología cumplió con lo prometido. El desafío, al menos por ahora, parece estar en la información. Porque para aprovechar el beneficio no basta con saber cuánto cuesta el pasaje o cuánto dura su vigencia; también hay que conocer una regla que puede marcar la diferencia entre un transbordo gratuito y un nuevo cobro.

Sobre el sistema La tarifa integrada unifica, por primera vez, el sistema de pago del Metro, el Teleférico y los corredores de autobuses. El objetivo es facilitar los transbordos mediante una sola tarjeta y un único pasaje dentro del período de vigencia establecido.Según las autoridades, la implementación comenzará con una fase de orientación dirigida a los usuarios, para explicar cómo funciona el nuevo esquema y promover su correcta utilización.