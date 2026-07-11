La Alcaldía de Santo Domingo Este continúa desarrollando el proyecto "Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga" con el asfaltado de las aceras en el tramo comprendido entre las calles Octavio Mejía Ricart y Las Américas.

Desde la calle Octavio Mejía Ricart hasta la Club de Leones se destruyó la acera este para su reconstrucción y darle continuidad a la acera ya reconstruida hasta la autopista Las Américas.

Los escombros permanecen frente a los negocios y residencias y aunque algunos propietarios consideran los trabajos como un problema, aunque otros afirman que esperan que el sacrificio se compense con una acera más adecuada y moderna.

La Alcaldía busca readecuar la avenida Sabana Larga con aceras más amplias, reorganización de los cruces, colocación de bancos y recuperación y delimitación de los espacios.

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Se trata del proyecto "Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga" que comprende 1.96 kilómetros. La primera etapa abarca un kilómetro, desde la autopista Las Américas hasta la carretera Mella y la segunda desde la Mella hasta la calle Francisco Segura Sandoval.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-29-2eee1fed.jpg Los trabajos crean dificultades a caminantes y , comercios y residentes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-40-fb703643.jpg Avendia SabanaLarga esquna doctor Octavio Mejía Ricart. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-32-1d387e72.jpg Acera terminada. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-12-1dd14674.jpg Los trabajos se iniciaron hace poco mas de un mes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-25-4231f7b0.jpg La primera etapa del proyecto es desde la autopista Las Americas hasta la carretera Mella. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/10072026-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-sabana-larga-37-7068fba8.jpg Las aceras frente a la parrquia San Francisco de Asis están terminada, solo falta la arbolización. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

El costo de la obra

El costo de la primera etapa, cuyos trabajos se llevarán a cabo durante un período de nueve meses, será de 49 millones de pesos, pero la obra completa tendrá una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.

Los trabajos, que estarán a cargo de la empresa AGP Limited, tienen por objetivo priorizar el espacio de los peatones en vez de los vehículos, cuyos trabajos se harán en su primera etapa.

De acuerdo con el alcalde Dío Astacio, previo al inicio de la obra, se hizo una encuesta con ciudadanos y comerciantes de la zona y, según afirma, el 65.79 % de los consultados calificó de excelente el proyecto.