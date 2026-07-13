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reconstrucción de carretera
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VIDEO | Comunitarios realizan vigilia para exigir reconstrucción de carretera en Puerto Plata

La vía conecta varias localidades

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Comunitarios realizaron este lunes una vigilia para exigir al Gobierno central la reconstrucción de una carretera que comunica varias localidades de la provincia de Puerto Plata 

La vía enlaza las comunidades de Tubagua, Palo Blanco, Arroyo Ancho, La China, La Caobana, La Playa y otros parajes.

Según denunciaron, el avanzado deterioro del tramo dificulta el tránsito, afecta la producción agrícola y pone en riesgo la vida de quienes la utilizan.

Ramón Díaz, dijo, en representación de los manifestantes, que residentes en las referidas comunidades dependen de esa vía para transportar productos agrícolas, acudir a centros de salud, asistir a los centros educativos y realizar sus actividades cotidianas.

Explicó que la zona produce cacao, café, aguacates, plátanos y otros cultivos, además de desarrollar actividades ganaderas, por lo que el mal estado del camino dificulta sacar la producción hacia los mercados.

Consecuencias de la situación

Asimismo, denunció que las precarias condiciones de la carretera han impedido el traslado oportuno de personas enfermas, situación que, según dijo, ha provocado la muerte de al menos seis personas en los últimos años por no poder recibir atención médica a tiempo..

  • El comunitario acusó al Ministerio de Obras Públicas y a funcionarios del Gobierno de incumplir reiteradamente los compromisos asumidos para reconstruir la vía.

Según dijo, llevan más de cuatro décadas esperando el asfaltado de la carretera sin que ningún gobierno haya cumplido las reiteradas promesas realizadas.

Advirtió, en representación de los afectados, que mantendrán la vigilia hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.