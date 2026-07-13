Cambian parte del trazado del monorriel de Santo Domingo

Jahel Isa, director del Fitram, durante la vista pública con residentes en Santo Domingo Este la pasada semana. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El Gobierno modificó el trazado del proyectado monorriel que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este y anunció que el recorrido definitivo será consensuado con las comunidades para reducir al mínimo el impacto sobre la población y el medio ambiente, pero las autoridades no han explicado el alcance de la modificación.

El proyecto, que originalmente fue presentado como un tren metropolitano, también cambió su recorrido. En lugar de iniciar en el Centro Olímpico y concluir en las proximidades del puente Juan Carlos, ahora partirá desde la estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (próximo a la San Martín) de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y se extenderá hasta la avenida Ecológica al cruzar la avenida Charles de Gaulle.

En principio se informó que el recorrido del monorriel se iniciaría en el Centro Olímpico, donde convergen las dos líneas del metro, y continuaría la avenida John. F. Kennedy hasta el parque de la Leopoldo Navarro para luego tomar la avenida 30 de Marzo y posteriormente la México.

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Subiría al parque Enriquillo para cruzar el río Ozama hasta Villa Duarte en paralelo a la avenida España, cruzaría Las Americas, impactaría el Ensanche Ozama, luego el hospital Darío Contreras y San Vicente de Paúl.

Se había proyectado por Las Américas, por Los Tres Ojos, el Ensanche Isabelita hasta el puente Juan Carlos, pero el nuevo trazado es la bifurcación de las avenidas Coronel Rafael Fernández Domínguez con Avenida Ecológica, todo el farallón hasta cruzar la Charles de Gaulle.

Fitram y el nuevo trazado

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) informó que el trazado definitivo será establecido mediante un proceso de socialización con residentes, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas.

Durante la primera vista pública del proyecto, el director ejecutivo de la entidad, Jahel Isa, aseguró que la institución escuchará las inquietudes de los distintos sectores antes de iniciar cualquier intervención, especialmente en el tramo donde ha habido mayor resistencia que es desde la avenida San Vicente de Paúl hacia el este.

"Vamos a proteger el medio ambiente y atender todas las preocupaciones. Si hay que hacer diez reuniones, se harán diez, si hay que hacer cien, se harán cien", expresó el funcionario.

Isa explicó que, tras los planteamientos de organizaciones ambientalistas, Fitram suspendió temporalmente los sondeos geotécnicos en la zona y convocó la vista pública para recoger observaciones antes de continuar con el proceso de evaluación ambiental.

Adelantó que en el próximo trimestre se realizará una segunda vista pública y se desarrollarán encuentros en Villa Duarte, Maquiteria, Ensanche Ozama, Reparto Las Américas y otros sectores de Santo Domingo Este, donde serán presentadas las distintas alternativas de recorrido.

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Sostuvo que el monorriel busca convertirse en una solución de movilidad para miles de personas que diariamente se desplazan entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, pero insistió en que el proyecto debe contar con sostenibilidad social, ambiental, técnica y jurídica.

"Este no puede ser un proyecto de un gobierno ni de un partido. Tiene que ser un proyecto de Santo Domingo Este, construido con el consenso de sus comunidades", afirmó.

Comunitarios solicitaron evaluar rutas alternas que eviten intervenir áreas ambientalmente sensibles y reclamaron acceso a los estudios de factibilidad y a la documentación técnica y ambiental del proyecto.