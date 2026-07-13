Como un Tetris gigante, la Digesett mueve fichas para que no se pare la ciudad

Un agente de la Digesett realizan labores de regulación del tránsito con apoyo de conos para agilizar la circulación vehicular en una de las vías del Gran Santo Domingo. ( ILUSTRACIÓN REALIZADA CON IA )

Como en el Tetris, el videojuego creado en los años 80 y popularizado mundialmente a finales de esa década con el Game Boy, las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada. En el Gran Santo Domingo, esas piezas son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.

En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.

Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.

La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.

Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.

Además de los contraflujos, la Digesett mantiene agentes en puntos estratégicos para dirigir la circulación, identifica obstáculos en las vías públicas y coordina rutas alternas cuando se realizan actividades que puedan afectar la movilidad.

Canalización con conos para reorganizar la circulación

Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.

La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2025-07-21-at-100057-am-2-dc3ab1e5-1447f2c5.jpeg Un agente de la Digesett se encuentra en la intersección de la calle Carlos Sánchez para orientar a los ciudadanos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2025-12-18-at-15302-pm-1-5ac2f54b-0bbe5279.jpeg Un agente retirando los cono de carriles temporales que permiten agilizar el flujo vehicular. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Restricción de giros a la izquierda

Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan "RD Se Mueve", impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.

Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.

Medidas que cambian según el comportamiento del tránsito

La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.

Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.

La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.

Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.

La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.