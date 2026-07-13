El presidente de la Cooperativa de la Alcaldía de Santo Domingo Este (Copeaeste), Jesús Colón, informó que la actual directiva encontró un déficit de 28 millones de pesos al asumir la administración de la entidad, por lo que ordenó una auditoría forense para determinar el destino de los recursos y establecer posibles responsabilidades.

Colón explicó que la auditoría abarca los años 2022, 2023, 2024 y 2025, con la revisión de cada documento financiero, cheque y movimiento económico realizado durante ese período.

Agregó que, una vez concluya el proceso, el informe será entregado a la prensa y, si se detectan irregularidades, no descartan someter el caso ante los tribunales.

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El dirigente señaló que la cooperativa fue recibida sin disponibilidad de efectivo y con una deuda que incluye un préstamo hipotecario de 8 millones de pesos correspondiente a un edificio adquirido por la institución.

Indicó que desde entonces han comenzado a saldar compromisos pendientes con suplidores y a reducir otras obligaciones financieras.

Explicó que la administración encontró certificados financieros contratados con tasas de interés de entre 13 % y 14 %, las cuales calificó de excesivamente altas para una cooperativa.

Aseguró que, pese a la situación económica, la cooperativa ha devuelto más de 4 millones de pesos a socios que solicitaron su retiro.