El Metro seguirá costando 20 pesos a pesar de la entrada en vigor de la tarifa integrada por RD$35

El sistema de tarifa integrada de RD$35 comenzó a operar este lunes, como estaba programado por la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit), aunque algunos ciudadanos expresaron confusión sobre la forma en que funciona el nuevo esquema de pago.

En rueda de prensa, el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jahel Isa, informó que culminó el proceso de integración tecnológica de la tarifa, habilitando el pago único.

Los usuarios empezaron a utilizar la tarjeta Metro recargable para acceder de manera integrada a estos sistemas de transporte, con un cobro único por viaje, que permitirá realizar hasta dos transbordos dentro de un período máximo de 90 minutos.

Funcionamiento del sistema

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-13-at-111531-am-759800cd.jpeg Usuarios del Metro de Santo Domingo. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-13-at-111510-am-c02026ef.jpeg Usuarios del Metro de Santo Domingo (ESTARLIN ROSA) ‹ >

Aclaró que la tarifa integrada comprende el uso del Metro, el Teleférico y los corredores Churchill, Núñez de Cáceres, Charles de Gaulle e Independencia, así como los autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Los productos especiales del Metro, Multi10 y Multi20, así como la tarifa de RD$20, que corresponden a recargas por paquete, continuarán siendo de uso exclusivo para ese sistema y no aplicarán para los transbordos.

Isa aseguró que la medida no constituye un aumento en la tarifa del Metro, sino la incorporación de una nueva opción de tarifa integrada.

Algunos usuarios manifestaron confusión sobre si debían pagar el Metro y los autobuses por separado. Si la tarjeta tiene balance luego de pagar el Metro, al abordar el autobús solo se descuentan los RD$15 restantes para completar la tarifa integrada de RD$35. En cambio, si el usuario aborda primero el autobús, podrá utilizar luego el Metro y el Teleférico, que descontarán los RD$20 correspondientes.

"Este avance constituye uno de los hitos más importantes del proceso de reforma del Sistema Integrado de Transporte, ya que impacta directamente la economía de los usuarios, quienes a partir de ahora podrán desplazarse a mayores distancias pagando una sola tarifa", afirmó Isa.

Añadió que la medida forma parte del conjunto de políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo dentro de las Metas Priorizadas del Gobierno, con un impacto positivo para la clase media y los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con un estudio de movilidad realizado por la firma internacional Systra, los usuarios gastan entre RD$55 y RD$65 por trayecto, llegando incluso a pagar hasta RD$100 en algunos desplazamientos.

Impacto económico

Con la implementación de la tarifa integrada, el costo se reduce a RD$35 por trayecto, lo que representa una disminución aproximada del 40 % en el costo promedio de viaje para más de 400,000 usuarios que utilizan diariamente el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

Reporteros de Diario Libre comprobaron el funcionamiento del sistema de cobro al abordar un tren de la Línea 1, en la estación Centro de los Héroes (La Feria), y luego un autobús del corredor Churchill.

El pago se realizó con la tarjeta Metro, que debitó primero RD$20 al ingresar al Metro. Al utilizar la misma tarjeta en el autobús, el sistema descontó los RD$15 restantes para completar la tarifa integrada de RD$35. El recorrido entre ambos sistemas tomó alrededor de 40 minutos. De haber transcurrido más de 90 minutos, el usuario habría tenido que realizar un nuevo pago.

Isa recordó que los usuarios que utilizan únicamente el Metro o el Teleférico continúan pagando la tarifa habitual de RD$20.