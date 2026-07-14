Autoridades comienzan la transformación del Hospedaje Yaque, el principal mercado de Santiago

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, formalizó el inicio de los trabajos. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros inició este martes la remodelación integral del Hospedaje Yaque, una intervención con la que busca transformar y modernizar el principal mercado de la ciudad, mejorar sus condiciones de infraestructura y ofrecer espacios más seguros y funcionales para comerciantes y visitantes.

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que el proyecto contempla un edificio de más de 13,700 metros cuadrados de construcción, la recuperación de unos 3,500 metros cuadrados de espacios públicos, incluyendo aceras, áreas verdes, arborización y mobiliario urbano.

Informó que la obra, proyectada con una inversión de 451 millones de pesos, dispondrá de más de 300 módulos comerciales, áreas para venta de alimentos, carnicerías, pescaderías, almacenes, oficinas administrativas, ascensores de carga, modernos sistemas eléctricos e hidrosanitarios, drenaje pluvial, protección contra incendios y otras facilidades para garantizar una operación segura y eficiente.

Destacó que la remodelación permitirá mejorar las condiciones de higiene, organización e inocuidad en el manejo de los alimentos, fortalecerá la seguridad alimentaria y contribuirá a dinamizar la economía local.

El ejecutivo municipal también resaltó que el nuevo Hospedaje Yaque será un atractivo para el turismo, al considerar que los mercados tradicionales forman parte de la experiencia que buscan quienes visitan Santiago.

Rodríguez indicó que los trabajos se ejecutarán por etapas para evitar la paralización del comercio. Detalló que únicamente serán reubicados de forma temporal los vendedores cuya permanencia sea incompatible con las labores de construcción.

Agradecen al Gobierno Central

En su intervención, el alcalde agradeció al presidente Luis Abinader por respaldar el proyecto y destinar los recursos para hacer posible una obra.

Afirmó que la iniciativa demuestra que cuando el Gobierno Central y las autoridades municipales trabajan de manera conjunta es posible ofrecer soluciones a las principales necesidades de la población.

De su lado, la gobernadora Rosa Santos calificó la intervención como el cumplimiento de un anhelo histórico de la provincia.

Llamó a los comerciantes a colaborar con el proceso de transformación, al asegurar que las molestias temporales darán paso a un mercado moderno y organizado.

Mientras que el director de Coraasan, Andrés Cueto, definió el proyecto como un "sueño hecho realidad" para los residentes del entorno del mercado.

Asimismo, destacó el impacto que tendrá en la revitalización de esa zona de la provincia.

En representación de los comerciantes, Buenaventura Guzmán expresó el respaldo del sector a la iniciativa. Manifestó la disposición de colaborar con las autoridades para que la obra avance con rapidez y beneficie tanto a los vendedores como a la población.

El Hospedaje Yaque constituye el principal centro de acopio y distribución de productos alimenticios de la región Norte del país, desde donde se abastecen comerciantes y mercados del Cibao.