Vecinos de Jardines del Norte rechazan ampliación de la avenida Los Próceres

Inmediaciones del puente de Los Próceres, en donde se puede observar el inicio de los trabajos para la ampliación de la avenida. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La ampliación de la avenida Los Próceres, en el tramo que bordea el sector Jardines del Norte y el Jardín Botánico Nacional, ha provocado el rechazo de residentes y organizaciones comunitarias, quienes denunciaron este martes que los trabajos representan una agresión ecológica contra uno de los principales pulmones urbanos del Distrito Nacional y exigieron la suspensión inmediata hasta que las autoridades presenten los estudios técnicos y ambientales correspondientes.

Durante una concentración realizada en las inmediaciones del puente de Los Próceres, comunitarios afirmaron que la obra se ejecuta sin que el Ministerio de Obras Públicas haya socializado el proyecto con los residentes.

"Desde mayo sometimos una solicitud de información y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Hemos pedido planos, estudios de impacto ambiental y las aprobaciones correspondientes, pero no nos han entregado ningún documento", sostuvo Juan Cepeda, representante de la asociación Convergencia Jardinera.

Un pulmón urbano

Según explicó, la preocupación de los vecinos no responde a una oposición a la modernización vial, sino a la forma en que se desarrolla el proyecto.

Cepeda advirtió que Los Jardines del Norte constituye uno de los principales reservorios ecológicos del Gran Santo Domingo.

"Los Jardines del Norte están considerados por técnicos del INTEC como uno de los principales pulmones urbanos de la República Dominicana, porque aquí converge una gran diversidad de especies de árboles, reptiles, aves, mariposas y otros organismos", afirmó.

Añadió que el subsuelo de la zona alberga importantes reservas de agua. "Debajo de estos terrenos existen aguas subterráneas de gran importancia. Impactar toda esta zona significa también afectar esas fuentes de agua", dijo.

Vecinos proponen alternativas

De acuerdo a Manuel Beltré, representante de la asociación Defensores del Área Verde, la ampliación prevista terminaría generando un nuevo cuello de botella en el tránsito. "La idea de ellos es ampliar la avenida desde el parque donde está la estatua de José Martí hasta el semáforo frente al Jardín Botánico", explicó.

Añadió que, de acuerdo con la información obtenida por los comunitarios, el proyecto abarcaría aproximadamente 1.5 kilómetros de intervención.

"Cuando lleguen al semáforo, ¿hacia dónde van a ampliar? Ahí se va a formar otro cuello de botella", cuestionó.

Como alternativa, planteó que las autoridades estudien soluciones como la construcción de un túnel o un elevado.

El dirigente calificó como un daño ecológico la intervención iniciada por las brigadas. "Ha sido un daño tremendo lo que comenzaron a hacer desde el domingo, abriendo toda la parte lateral de la avenida Los Próceres frente a Jardines del Norte", expresó.

Los manifestantes también hicieron un llamado a la Iglesia católica para que intervenga en la discusión pública del proyecto. "Hacemos un llamado al padre Kennedy y a toda la Iglesia para que nos apoyen. La Iglesia no puede guardar silencio frente a un ecocidio. El papa ha llamado a proteger la creación y el medio ambiente", manifestó Beltré.

Exigen detener los trabajos

Los residentes aseguraron que continuarán las acciones comunitarias y legales para exigir la paralización de la intervención hasta que las autoridades presenten los estudios técnicos, ambientales y de movilidad, además de abrir un proceso de consulta pública con los habitantes del sector.

Los participantes calificaron la ampliación de la avenida Los Próceres como una agresión ecológica contra uno de los principales corredores verdes de la capital y reiteraron que no se oponen al desarrollo de infraestructura vial, siempre que este se realice con planificación, transparencia y respeto al patrimonio ambiental.