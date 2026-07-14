Los dirigentes de las rutas afiliadas a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CNTP) en Santiago aseguraron que mantienen el pasaje en RD$40, pese al anuncio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de que dejó sin efecto el incremento aplicado a la tarifa.

La reacción fue expresada por el presidente de la CNTT, Juan Marte, quien rechazó la versión ofrecida por el Intrant de que el aumento había sido suspendido tras un supuesto acuerdo con los transportistas.

Marte emplazó a la institución a realizar un estudio técnico sobre los costos operativos del transporte, al afirmar que ni el Intrant ni la desaparecida Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) han establecido un marco de referencia que permita determinar una tarifa justa para el servicio.

El dirigente choferil sostuvo que 58 rutas de transporte en Santiago y otras provincias ya aplicaron reajustes en el precio del pasaje.

Cuestionó que las autoridades, según dijo, solo han intentado actuar contra los choferes de Santiago.

Denunció una presunta persecución contra la CNTT y sus dirigentes, al asegurar que el Intrant ha enviado militares para intimidar a los choferes e impedir la aplicación de la nueva tarifa.

Aplicación del aumento

Marte emplazó al director del Intrant a explicar el destino de un supuesto subsidio de cinco millones de galones de gasoil que, según aseguró, fue asignado a esa entidad hace cinco años, pero que nunca ha recibido.

El aumento del pasaje urbano en Santiago comenzó a aplicarse hace dos semanas en las rutas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Entre ellas los corredores que aplican el reajuste figuran la N, NC, L, P, PC, La Gallera, PA, Transporte Ortega de Moca, RPA, SP, Presa de Tavera–Santiago, U, F, HV, H, HB, G, E, CA y la empresa de transporte Canca-Tamboril.