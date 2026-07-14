Luis Abinader anuncia inauguración este fin de semana del túnel de la Plaza de la Bandera

El presidente Luis Abinader durante su visita a la construcción al túnel subterráneo en construcción bajo la Plaza de la Bandera, en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader anunció que el túnel de la Plaza de la Bandera será inaugurado este fin de semana. El mandatario ofreció la información durante una entrevista con el Grupo de Comunicaciones Corripio.

El túnel de la Plaza de la Bandera, que va en sentido norte-sur, en ambas direcciones, se sumará al paso a desnivel en la calle Isabel Aguiar que va en sentido Este-Oeste, en ambas direcciones.

El proyecto del túnel bajo la Plaza de la Bandera contempla una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y dos carriles por sentido de circulación en dirección norte-sur, según datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas.

En marzo de 2025, el Ministerio de la Presidencia había informado que el túnel sería entregado en el primer semestre de 2026 y que forma parte de un paquete de soluciones viales ejecutadas con recursos provenientes del acuerdo entre el Estado dominicano y Aerodom.

Inversión y futuro

Ese mismo informe situó la inversión conjunta de las obras de Plaza de la Bandera e Isabel Aguiar en más de 100 millones de dólares. El mandatario informó que la avenida República de Colombia, una parte se inaugurará en 2027. Es la sección que conecta la Colombia con la avenida Jacobo Majluta. El resto terminará para 2028.

Leer más El Gobierno inaugura carretera en Barahona