Intrant interviene 17 rutas en Santiago por aumento no autorizado del pasaje

Las inspecciones se realizaron en las rutas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, afiliadas a la Federación de Trabajadores del Transporte (CNTT). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) intervino 17 rutas del transporte público de pasajeros en Santiago luego de detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje, durante un operativo de supervisión realizado junto a la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Alcaldía de Santiago.

La jornada tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como garantizar que los usuarios reciban el servicio con las tarifas establecidas.

Las inspecciones se realizaron en las rutas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, afiliadas a la Federación de Trabajadores del Transporte (CNTT).

Durante el operativo fueron revisadas 180 unidades del transporte público, de las cuales 85 fueron fiscalizadas por incumplimientos a las normativas vigentes. Además, tres vehículos fueron retenidos y tres ciudadanos extranjeros fueron fiscalizados conforme a los procedimientos establecidos.

Medidas anunciadas

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, explicó que las acciones se concentraron en las rutas donde fueron identificados incrementos irregulares y afirmó que la mayoría de las organizaciones del transporte han mantenido el compromiso de no modificar las tarifas.

"Más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país ha respaldado la decisión de mantener sin variación el precio del pasaje", indicó la institución en un comunicado.

Morrison recordó que cualquier modificación en las tarifas del transporte público debe estar sustentada en estudios técnicos y contar con la autorización del Intrant, entidad facultada por la Ley 63-17 para regular el régimen tarifario.

Situación actual

Asimismo, destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo al sector transporte, como el subsidio a los combustibles y el programa Bonogás Chofer, dirigido a miles de transportistas.

El Intrant informó que continuará con los operativos de supervisión y fiscalización en distintas zonas del país para garantizar el cumplimiento de las tarifas autorizadas y fortalecer el orden en el sistema de transporte público.