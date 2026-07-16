Con la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera también eliminarán los semáforos

El carril este del tunel tiene mayor avance que el oeste. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El Ministerio de Obras Públicas afina los últimos detalles para inaugurar este domingo el túnel de la avenida Gregorio Luperón, una obra que completa la solución vial del nudo vial de la Plaza de la Bandera y Pintura que busca reducir eliminar los eliminar de ese acceso y salida del Distrito Nacional.

Durante un recorrido con periodistas por la infraestructura, el ministro Eduardo Estrella, informó que solo restan trabajos de terminación para dejar habilitada la vía al tránsito desde la noche del domingo.

Entre las labores pendientes figuran la construcción de estructuras de hormigón y la colocación de grama en el área de la Plaza de la Bandera, el punto donde aún se observa el mayor nivel de avance pendiente.

El túnel tiene una longitud de 1.2 kilómetros y fue diseñado para movilizar 2,500 vehículos por hora. La obra forma parte de la segunda etapa de la solución vial de la zona, cuya inversión asciende a RD$3,300 millones, mientras que la primera fase, correspondiente al paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar, ya en funcionamiento, requirió alrededor de RD$2,500 millones.

La obra se ejecuta con los fondos generados por la renegociación del contrato de concesión de Aerodom que representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1,905 y 2,155 millones de dólares.

Estrella explicó que, con la entrada en operación del túnel, el tránsito será continuo tanto por la avenida 27 de Febrero como por la avenida Luperón, eliminando la semaforización que actualmente interrumpe el flujo vehicular frente a la Junta Central Electoral y el Ministerio de Defensa.

"La gente va a transitar libremente por la 27 de Febrero y también por debajo, en la Luperón", afirmó el funcionario, quien reconoció que durante los primeros días será necesario un proceso de adaptación de los conductores al nuevo esquema de circulación.

El ministro indicó que agentes de tránsito estarán desplegados desde la apertura para orientar a los conductores y facilitar la transición hacia el nuevo patrón vial.

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Los cruces semafóricos

No obstante, queda la expectativa sobre el impacto real que tendrá la eliminación de esos cruces semaforizados, considerados por especialistas y conductores como uno de los principales puntos de congestión para quienes se desplazan desde la autopista 6 de Noviembre hacia el Distrito Nacional.

Esos dos semáforos son los únicos existentes en el trayecto de la autopista Duarte y la autopista Las Américas que conecta, de forma continua, desde Pedernales hasta Punta Cana.

Además de la infraestructura vial, el proyecto incluyó la restauración integral de la Plaza de la Bandera, donde fueron rehabilitadas las esculturas y se instalaron luminarias ornamentales con los colores de la bandera nacional que se encenderán durante las fechas patrias.

En materia de seguridad, Estrella explicó que el túnel dispone de sistemas de ventilación y extracción de gases, equipos contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema 9-1-1 y un cuarto de control para la operación de la infraestructura.

La obra comenzó en febrero de 2025 y, según el ministro, fue ejecutada en aproximadamente un año y medio, plazo que calificó como "récord" para una infraestructura de esa magnitud.

El funcionario señaló que este proyecto forma parte del plan de soluciones viales que desarrolla el Gobierno en el Gran Santo Domingo, junto con otras intervenciones en la autopista Duarte, la avenida República de Colombia, la autopista Sánchez y la avenida Gregorio Luperón.