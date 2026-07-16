El Concejo de Regidores de Santo Domingo Este estudia un proyecto de modificación de las ordenanzas sobre arbitrios municipales con el objetivo de aumentar las recaudaciones de unos 58 millones de pesos mensuales a más de 80 millones, recursos que serían destinados a mejorar los servicios que ofrece el cabildo.

El presidente del Concejo de Regidores, Antonio Féliz, informó que la propuesta, sometida por la administración municipal, se encuentra en una comisión de estudio y presenta un avance significativo.

Explicó que la iniciativa busca actualizar resoluciones y ordenanzas que considera obsoletas desde la creación del municipio, debido a que las tarifas actuales no responden a la realidad económica ni a las crecientes necesidades de Santo Domingo Este.

"Estamos trabajando un proyecto de arbitrios porque aquí hay empresas y negocios que pagan montos muy bajos para que el municipio pueda seguir avanzando. Tenemos que hacer una modificación obligada para desarrollar mejor el municipio y dar más respuestas a los sectores", expresó.

Féliz señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el cabildo es el bajo nivel de cumplimiento en el pago de los arbitrios, especialmente por el servicio de recogida de basura.

Indicó que, aunque existe una alta morosidad, el proyecto contempla un esquema de cobros diferenciados según la capacidad económica de cada sector.

"Todos debemos pagar impuestos, pero no se puede cobrar igual en un sector vulnerable que en uno de mayor capacidad económica. Debe existir una tarifa mínima para esos sectores, pero que también contribuyan", sostuvo.

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Pagar impuesto para mejorar servicios

El presidente del Concejo explicó que el incremento en las recaudaciones permitiría fortalecer servicios como la recogida de desechos sólidos, el mantenimiento de parques y áreas públicas y atender una de las mayores demandas del municipio: el drenaje pluvial.

Recordó que la Alcaldía recibe recursos limitados frente a las necesidades de una de las demarcaciones más pobladas del país y que solo el manejo de los desechos sólidos representa un gasto mensual de entre 60 millones y 70 millones de pesos.

Féliz manifestó su confianza en que la iniciativa pueda ser aprobada antes de finalizar el año, tras completar el proceso de discusión en comisión y su posterior conocimiento por el pleno del Concejo de Regidores.