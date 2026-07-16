El Ministerio de Obras Públicas inició la ampliación de la avenida Los Próceres, como parte de la solución vial de la avenida República de Colombia, con la incorporación de un nuevo carril que busca reducir la congestión vehicular en la zona, pero los trabajos han generado el rechazo de residentes de Jardines del Norte.

Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas no ha ofrecido detalles técnicos de la intervención, que además contempla la construcción de un nuevo puente sobre la cañada del sector, mientras vecinos denuncian la tala de árboles y cuestionan la efectividad del proyecto.

Los primeros trabajos incluyeron el derribo de árboles y la ocupación de áreas verdes, acciones que han sido criticadas por vecinos y dirigentes comunitarios, quienes consideran que la ampliación no resolverá el problema del tránsito y provocará daños ambientales.

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, quien aseguró residir en Jardines del Norte desde 1974, denunció en la Cámara de Diputados que la intervención se realiza sin consultar a la comunidad y afecta terrenos que habían sido propuestos como área protegida municipal por su cercanía con el Jardín Botánico Nacional.



Según el legislador, la ampliación de Los Próceres creará un "cuello de botella", debido a que el congestionamiento vehicular se origina en la avenida República de Colombia y no en Los Próceres.

"Lo que están diseñando es un embudo. El tapón no se produce en Los Próceres, sino en la República de Colombia", afirmó Crespo, quien calificó la intervención como "una chapucería" desde el punto de vista de la ingeniería.

Crespo planteó que en vez de un nuevo carril se incluya la construcción de pasos a desnivel en las intersecciones de Los Próceres con la avenida República de Argentina y con la avenida República de Colombia, al considerar que esas obras atacarían el origen de la congestión vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-vecinos-opuestos-a-trabajos-de-obras-publicas-en-los-jardines-joliver-brito202607150028-1fcc3fd3.jpg Avenida de Los Próceres. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-vecinos-opuestos-a-trabajos-de-obras-publicas-en-los-jardines-joliver-brito202607150003-8eadd93b.jpg Parte del parqueo de la parroquia San Mauricio será utilizado para la ampliación. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-vecinos-opuestos-a-trabajos-de-obras-publicas-en-los-jardines-joliver-brito202607150010-1ff7a2c1.jpg Los trabajos se iniciaron hace varios días. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-vecinos-opuestos-a-trabajos-de-obras-publicas-en-los-jardines-joliver-brito202607150006-44ca073f.jpg En este lugar hay juegos infantiles que serían afectados. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-vecinos-opuestos-a-trabajos-de-obras-publicas-en-los-jardines-joliver-brito202607150001-8b8934be.jpg Los vecinos alegan que la ampliación no es necesaria. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Daño ambiental

Responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas de la depredación de áreas verdes en Jardines del Norte y advirtió que la zona constituye uno de los principales pulmones ecológicos del Distrito Nacional, por la biodiversidad que comparte con el Jardín Botánico y el Parque Zoológico Nacional.

El diputado también resaltó la importancia hídrica del sector, al señalar que allí se encuentran importantes fuentes de agua subterránea utilizadas para el abastecimiento de la ciudad y por empresas embotelladoras.

Indicó que solicitará a la Cámara de Diputado que invite el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para que explique el trabajo y los daños causados al medio ambiente.

Los residentes anunciaron una jornada de protesta y solicitaron la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, del Jardín Botánico Nacional y de la Alcaldía del Distrito Nacional para detener la tala de árboles y revisar el proyecto antes de que continúen los trabajos.