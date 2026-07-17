El Gobierno se propone solucionar las inundaciones de manera definitiva en la avenida Gregorio Luperón con un sistema de drenaje pluvial que comprende un túnel de unos tres kilómetros de longitud y 10 metros de profundidad para descargar las aguas en el mar caribe.

La construcción de un túnel de drenaje pluvial, de aproximadamente tres kilómetros de longitud, permitirá mitigar las inundaciones que afectan desde hace años la avenida Gregorio Luperón y los sectores aledaños.

Durante un recorrido por los trabajos, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que la obra se ejecuta mediante una máquina fresadora especializada que perforará el subsuelo a más de 10 metros de profundidad para construir una galería de unos cinco metros de diámetro que conducirá las aguas de lluvia hasta el mar Caribe.

Solución definitiva

El funcionario indicó que la excavación se desarrolla desde el extremo opuesto al trazado definitivo para permitir el ingreso de la maquinaria y garantizar la profundidad necesaria al momento de atravesar la avenida Luperón sin afectar la superficie.

"Es una obra tan demandada por la ciudadanía, tan necesaria para toda esta zona y para las diferentes urbanizaciones cercanas", expresó Estrella.

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Precisó que el túnel descargará las aguas pluviales directamente al mar, por el antiguo Manresa y aclaró que se trata exclusivamente de agua de lluvia y no de aguas residuales.

Añadió que en la salida del sistema se instalarán dispositivos para retener residuos sólidos y evitar que lleguen al litoral.

El ministro explicó que el proyecto contempla la construcción de grandes conexiones en las principales intersecciones de la avenida, entre ellas las avenidas Anacaona, Sarasota y Bolívar, para que en el futuro los sistemas de drenaje de los sectores cercanos puedan integrarse al colector principal.

La primera etapa del proyecto tomará entre 14 y 15 meses y se extenderá desde el entorno de la Plaza de la Bandera hasta el Malecón. Posteriormente, una segunda fase prolongará el túnel más allá de la avenida 27 de Febrero con la meta de acercarlo a la avenida John F. Kennedy y ampliar la capacidad de captación de las aguas pluviales de la zona.

Sin embargo, el tramo más crítico es el comprendido entre las calles Guarocuya y Caonabo donde se forman grandes charcos que dificultan el tránsito.

Estrella señaló que esta infraestructura se suma a las obras de la solución vial de la avenida Luperón y afirmó que representa una inversión significativa, cuyo monto será informado posteriormente por el ministerio.

El titular de Obras Públicas sostuvo que el túnel permitirá disminuir de forma considerable las inundaciones recurrentes en uno de los corredores viales más transitados del Distrito Nacional y servirá de modelo para futuros proyectos de drenaje profundo en otras zonas de la capital.