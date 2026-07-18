El Ministerio de Obras Públicas intensifica los trabajos de embellecimiento y acondicionamiento de calles, avenidas y espacios públicos de Santo Domingo como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo.

Entre las labores que se ejecutan figura el repintado de muros, contenes y otros elementos urbanos con un llamativo color amarillo, además de la renovación de la señalización horizontal, incluyendo pasos de cebra y demarcaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

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Mejor iluminación

Los trabajos también abarcan la instalación de nueva infraestructura de iluminación. En el elevado de la avenida John F. Kennedy ya fueron colocados postes para un moderno sistema de alumbrado, especialmente en el entorno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario de las competencias.

Brigadas trabajan en la arborización y el acondicionamiento de aceras y áreas verdes, como ocurre en las inmediaciones del Centro Olímpico, con el propósito de mejorar la imagen urbana y ofrecer un entorno más atractivo y acogedor para atletas, delegaciones y visitantes.

Las intervenciones forman parte del plan gubernamental para garantizar que la capital presente una imagen renovada durante la celebración del evento deportivo más importante de la región.

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se espera la participación de deportistas de 37 países, quienes competirán en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades.

La Villa, lista para recibir a los participantes

Esta semana, el Gobierno inauguró la Villa Centroamericana y del Caribe, el moderno complejo habitacional que alojará a los atletas y oficiales participantes en el evento.

Ubicada en Ciudad Juan Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este, la Villa representa uno de los principales legados de la organización de los juegos.

La villa tiene 3,600 habitaciones, 150 edificios y 1,200 apartamentos. Cada edificio consta de ocho apartamentos de tres habitaciones con habitación principal con walking closet, dos baños en total y área de lavado.

Asimismo, cuenta con comedor con capacidad para 2,200 personas, centro de salud, policlínica, centro de dopaje, gimnasio con capacidad para 150 personas simultáneamente, cuatro salones de reuniones, dos áreas de entretenimiento con cine con capacidad para 100 personas, áreas recreativas con billar, videojuegos y mini fútbol para 150 personas.

La policlínica de la villa representa uno de los legados más innovadores de los juegos, al convertirse en la primera instalación de su tipo en la historia del evento con una infraestructura médica integral dentro de la villa de los atletas.

Cada vivienda cuenta con sala, comedor, tres habitaciones, cocina, balcón, baños y sistema de climatización integral, garantizando el confort de los deportistas.

El complejo dispone de modernas instalaciones que incluyen un centro de entretenimiento, área internacional, parque de food trucks, coffee shop, supermercado, policlínica, gimnasio y diversos espacios recreativos. Estas facilidades tienen como objetivo asegurar el bienestar integral de los residentes durante su estancia.