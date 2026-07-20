Plazos alejan de Abinader la inauguración del monorriel de Santo Domingo y la Autopista del Ámbar

La Autopista del Ambar y el monorriel de Santo Domingo son dos de las obras de infraestructura más ambiciosas impulsadas por la administración del presidente Luis Abinader y tienen en común que comenzarán a construirse durante la actual gestión, pero todo apunta a que su inauguración corresponderá a la administración que asuma el poder en 2028.

En ambos proyectos, llamados a transformar la movilidad urbana y la conectividad entre Santiago y Puerto Plata; el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, los cronogramas oficiales de ejecución superan el tiempo restante del actual mandato presidencial, al que le quedan poco más de dos años.

La Autopista del Ámbar, de 35 kilómetros, fue concebida para conectar Santiago, desde su Circunvalación Norte, con la provincia de Puerto Plata en unos 30 minutos. Con Puerto Plata en apenas 30 minutos, iniciará su construcción en agosto de este año, luego de que el Ministerio de Obras Públicas adjudicará el contrato al Consorcio Autopista del Ámbar, SRL.

El proyecto contempla una inversión de 28,800 millones de pesos y un período de ejecución de 36 meses (tres años). Si ese calendario se cumple sin retrasos, la vía estaría lista durante el segundo semestre de 2029, cuando ya haya concluido el actual período presidencial.

La obra representa un cambio importante respecto al esquema inicial. En un principio se ejecutaría mediante una alianza público-privada, pero ese proceso fue declarado desierto en 2024. Posteriormente, el Gobierno reformuló el proyecto, realizó una nueva licitación y adjudicó la construcción en julio de 2026.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/la-adeti-elige-a-andres-marranzini-como-su-nuevo-presidente-542b1c6b-focus-min009-013-896-504-45f3f27c.jpg Fuente externaAndrés Marranzini, presidente de Adeti. (FUENTE EXTERNA)

Para el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Andrés Marranzini, la vía será el proyecto de infraestructura con mayor potencial para transformar la región Norte en un gran polo turístico y económico.

Defendió que la ejecución del proyecto continúe en los próximos gobiernos en caso de que no concluya durante la actual administración del presidente Luis Abinader.

Destacó que la combinación de dos aeropuertos internacionales con una amplia conectividad como Santiago, con vuelos diarios hacia la costa este de Estados Unidos y Puerto Plata con conexiones hacia Europa, Canadá y Estados Unidos, representa una ventaja competitiva única para desarrollar un destino turístico regional.

Respecto a la preocupación de que la obra no sea concluida en el actual gobierno dijo: "No creo que debe de ser una preocupación. Es una obra de una envergadura, de una magnitud y contratación que no debe tener ningún riesgo, esto es un país desarrollado un país que tiene reglas y las contrataciones públicas, no creo que eso sea riesgo alguno, yo creo que lo importante es iniciarla".

Un largo recorrido para el monorriel

El Monorriel de Santo Domingo también ha atravesado varias modificaciones antes de llegar a la fase actual. La iniciativa nació como un Tren Metropolitano, pero posteriormente el Gobierno decidió sustituirlo por un monorriel, argumentando que la nueva solución reduciría en aproximadamente un 35 % los costos al eliminar la necesidad de construir túneles, además de disminuir el impacto urbano.

Se pretende ampliar la capacidad del sistema de transporte masivo de la capital mediante una conexión entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y demanda de movilidad con una población que supera el millón de habitantes.

La primera fase fue adjudicada por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) al Consorcio Nacional de Movilidad Integral por un monto de 28,985 millones de pesos.

Sin embargo, la construcción todavía no ha comenzado a pesar de que se ha anunciado en tres ocasiones.

Si se toma como referencia el Monorriel de Santiago, cuya ejecución supera los cuatro años y todavía no concluye, resulta poco probable que el sistema de Santo Domingo pueda estar terminado antes del final del mandato de Luis Abinader.

El director del Fitram, Jahel Isa, dijo que el proyecto se va a iniciar y que hay que garantizar que tenga sostenibilidad social, ambiental, jurídica, técnica y política.

"Este no es un proyecto exclusivo del gobierno del presidente Luis Abinader, esto es una respuesta ante una necesidad real del municipio Santo Domingo Este".

En la República Dominicana los grandes proyectos tienen su sello político para permanecer en la memoria de la gente y cuando se trata de obras de gran impacto social algunos gobiernos las terminan para cumplir con la continuidad del Estado.