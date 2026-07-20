Un grupo de 620 bachiller se gradúa en formación vial; una necesidad real del país

El director del Intrant junto a estudiantes que ya recibieron su carnet de aprendizaje para conducir vehiculos. ( FUENTE EXTERNA )

En un país que registró 3,114 muertes por siniestros de tránsito en 2024, los primeros bachilleres del programa Guardianes del Tránsito recibieron su título de graduación junto con un carnet de aprendizaje, luego de completar una formación en seguridad vial, movilidad responsable y ciudadanía.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entregó 58 carnets a estudiantes que participaron en la iniciativa desarrollada mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación. El documento les permite iniciar de forma legal el proceso para acceder a una licencia de conducir.

La medida apunta a introducir la educación vial antes de que los jóvenes se conviertan en conductores, en medio de una realidad en la que los accidentes de tránsito mantienen un alto costo humano en República Dominicana. Del total de muertes registradas durante 2024, el 65.5 % involucró motocicletas, de acuerdo con cifras divulgadas por el Intrant. Presidencia de la República

Impacto y cifras

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El Centro Psicopedagógico Ozama fue el primero en implementar el plan piloto, donde 14 estudiantes recibieron los primeros carnets oficiales de Guardianes del Tránsito del país, marcando el inicio de una iniciativa que posteriormente se expandió a otros centros educativos y hoy ya muestra resultados concretos con la entrega de los primeros carnets de aprendizaje a bachilleres.

Declaraciones oficiales

A través de Guardianes del Tránsito, los estudiantes acreditan 30 de las 60 horas de labor social requeridas para graduarse de bachiller. A cambio, reciben capacitación sobre normas de tránsito, convivencia en las vías y prevención de riesgos, además del carnet de aprendizaje.

La formación ha alcanzado a 620 alumnos de seis centros educativos. Aunque esa cifra es aún limitada frente a la dimensión nacional del problema vial, el programa introduce un componente preventivo dirigido a una población que comenzará a movilizarse con mayor autonomía y, eventualmente, a conducir.

Los primeros 17 bachilleres beneficiados pertenecen al Liceo Emilio Prud´Homme, de Azua. El centro se convirtió en el primero de la educación pública y el primero ubicado fuera del Gran Santo Domingo en entregar el carnet de aprendizaje junto con el título de bachiller.

Posteriormente, 15 estudiantes del Liceo Víctor Garrido Puello recibieron el mismo documento. Ese plantel fue identificado como el primer centro educativo público del Gran Santo Domingo y el segundo del país en lograrlo.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, sostuvo que la educación vial debe incorporarse a la cultura de las nuevas generaciones para contribuir a reducir las muertes y lesiones en las carreteras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/a842fa02-3b3e-4950-b689-d7bd34375994-eddb3e8e.jpg Fuente externa (LOS ESTUDIANTES SE PREPARAN PARA OBTENER SU LICNECIA DE CONDUCIR.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/b17e8a45-0645-41fe-bf06-125ee2926e6d-72a58425.jpg Fuente externa (MILTON MORRISON JUNTO A UNOS DE LOS BACHILLERES) ‹ >

"Gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación, estos jóvenes no solo cumplen con sus horas de labor social, sino que adquieren conocimientos y experiencias que los convierten en ciudadanos más conscientes y comprometidos con su comunidad", expresó Morrison.

La urgencia de trabajar con adolescentes y jóvenes también está vinculada al perfil de las víctimas. El Intrant ha señalado que cerca del 70 % de los fallecidos por accidentes de tránsito tiene entre 15 y 39 años y que los motociclistas concentran la mayor parte de las muertes. Presidencia de la República

Además de los liceos Emilio Prud´Homme y Víctor Garrido Puello, han culminado el programa 35 alumnos del Centro Psicopedagógico Ozama; 72 del Liceo Antonio Duvergé; 189 del Colegio Fernando Arturo de Meriño (Cafam), y 167 del Politécnico Fray Balbino Pineda.

La formación escolar no sustituye la fiscalización, el cumplimiento de las normas ni las mejoras necesarias en las vías y el transporte público. Pero coloca el debate sobre seguridad vial en una etapa previa a la obtención de la licencia: la de aprender que conducir no es solo una habilidad, sino una responsabilidad con consecuencias para peatones, pasajeros y otros conductores.