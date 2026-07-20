Obras Públicas cerrará elevado de la Kennedy con Defilló por asfaltado

Los trabajos se realizarán en en dirección oeste-este. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que desde este 20 hasta el 23 de julio realizará trabajos de rehabilitación del pavimento asfáltico en el expreso elevado de la avenida John F. Kennedy, en la intersección con las avenidas Dr. Defilló y Buenaventura Freites, en dirección oeste-este.

La institución indicó que las labores se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, período durante el cual el elevado permanecerá cerrado de manera temporal para facilitar los trabajos y garantizar la seguridad de los conductores.

Te puede interesar Fuga de agua sigue destruyendo tramo de la avenida John F. Kennedy casi Doctor Defilló

Obras Públicas exhortó a los usuarios de la vía a respetar la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes durante los cierres.

El ministerio señaló que las intervenciones forman parte de su programa de mantenimiento de la infraestructura vial y tienen como objetivo mejorar las condiciones del pavimento, así como ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar los trabajos y reiteró que estos se realizarán exclusivamente en horario nocturno para reducir el impacto en la circulación vehicular