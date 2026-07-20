Emplazarán al Intrant para que realice estudio técnico sobre el precio del pasaje en Santiago

Representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), gremio que solicitó al Intrant un estudio técnico para determinar el precio del pasaje en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) anunció este lunes que emplazarán al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para que realice un estudio técnico que determine cuál debe ser el costo del pasaje en Santiago.

El presidente de la CNTT, Juan Marte, informó que acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para que esa jurisdicción establezca la tarifa que debe tener el servicio.

Explicó que el objetivo es que la tarifa del transporte sea fijada con base en criterios técnicos y no por decisiones unilaterales de los gremios o las autoridades.

"Queremos que el Intrant venga a Santiago con sus técnicos y, junto a los nuestros, determine el costo real del pasaje. Así se acabarán los conflictos entre las rutas y habrá un precio establecido por ley", expresó.

El dirigente choferil afirmó que en Santiago nunca se ha realizado un estudio oficial para definir el costo del transporte urbano, por lo que aseguró que la tarifa vigente ha sido establecida por los propios transportistas.

Subsidio

Asimismo, indicó que solicitarán una investigación sobre el manejo de los subsidios destinados al sector transporte, al sostener que la CNTT no ha recibido esos recursos.

"Que se determine en qué consisten los subsidios que se han entregado, qué se ha hecho con los que nosotros no hemos recibido y cómo se está manejando ese programa", manifestó.

Los conflictos entre la CNTT y el Intrant surgieron luego de que el gremio del sector transporte aplicó un incremento de cinco pesos por el uso del servidor urbano en Santiago.

Los integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte defendieron el aumento aplicado por algunas rutas, al argumentar que los costos de operación han aumentado considerablemente debido al alza en los precios de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y servicios de mecánica.

Francisco Infante, presidente de la ruta RPA, aunque reconoce que alrededor del 60 % de los choferes recibe la tarjeta Bonogás, aseguró que el subsidio resulta insuficiente, ya que equivale a poco más de un galón de gas diario que reciben.

El dirigente también criticó el operativo de fiscalización que, según dijo, el Intrant pretende realizar en Santiago.

Advirtió que varias rutas podrían movilizarse en rechazo a esa medida.