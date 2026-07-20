Teleférico de Los Alcarrizos reanuda servicio luego de mantenimiento anual

Los técnicos trabajaron nueve dias para darle mantenimiento al sistema. ( FUENTE EXTERNA )

La línea 2 del teleférico de Los Alcarrizos reanudó este lunes sus operaciones comerciales luego que estuviera suspendida desde el pasado día 10 por mantenimiento rutinario anual.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) explicó que los trabajos fueron realizados con éxito y estuvieron dirigidos a garantizar la seguridad de los pasajeros, la confiabilidad del sistema y el óptimo funcionamiento de todos los equipos.

Esta modalidad de transporte es utilizada diariamente por miles de ciudadanos para desplazarse entre Los Alcarrizos y el Distrito Nacional. Durante los nueve días de suspensión los usuarios eran transportados en guaguas de la Operadores Metropolitana de Autobuses(Omsa).

Durante el período de mantenimiento, técnicos especializados ejecutaron inspecciones, revisiones y labores preventivas en los principales componentes electromecánicos, las estaciones, el sistema de cable, las cabinas y demás equipos de operación.

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Mantenimiento pogramado

Estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento periódico que exige este tipo de infraestructura para preservar sus estándares de seguridad y eficiencia.

Metropolitana del Transporte destacó que las paradas programadas permiten detectar y corregir de manera preventiva cualquier desgaste natural de los equipos, reduciendo el riesgo de averías y garantizando la continuidad del servicio en condiciones óptimas.

Señaló que estos trabajos se realizan siguiendo los protocolos técnicos establecidos para los sistemas de transporte por cable.

Con el restablecimiento de las operaciones, los usuarios pueden volver a utilizar el teleférico en su horario regular, recuperando una alternativa de movilidad que facilita la conexión con el metro de Santo Domingo y contribuye a disminuir los tiempos de desplazamiento y la congestión vehicular en el corredor oeste de la capital.

La empresa agradeció la comprensión y la paciencia mostradas por la ciudadanía durante los días en que el servicio permaneció suspendido por las labores de mantenimiento y reiteró su compromiso de continuar ofreciendo un transporte público seguro, eficiente y de calidad.

El teleférico de Santo Domingo forma parte del Sistema Integrado de Transporte y constituye uno de los principales medios de movilidad para miles de residentes de Los Alcarrizos, quienes lo utilizan para trasladarse hacia sus centros de trabajo, estudio y otras actividades cotidianas.