Teleférico de Los Alcarrizos reanuda sus operaciones tras culminar mantenimiento anual
Los usuarios del Teleférico de Santo Domingo pueden volver a utilizar la Línea 2, que conecta Los Alcarrizos con el Distrito Nacional
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el Teleférico de Santo Domingo, Línea 2 (Los Alcarrizos), reanudó este lunes sus operaciones luego de concluir la parada anual por mantenimiento programado.
En un comunicado, la entidad indicó que el servicio fue restablecido y que el sistema opera en su horario habitual, tras completar con éxito las labores de mantenimiento preventivo.
Reanudación del servicio
"El servicio ya fue restablecido. El Teleférico Línea 2 (Los Alcarrizos) se encuentra nuevamente disponible y opera en su horario habitual, tras concluir con éxito la parada anual por mantenimiento programado", señaló la institución.
La EMT agradeció a los usuarios la comprensión y paciencia durante el período en que el sistema permaneció fuera de servicio por los trabajos técnicos.
- Asimismo, expresó su satisfacción por retomar el servicio para los ciudadanos que utilizan este medio de transporte en sus desplazamientos entre Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.
Mantenimiento anual
La institución explicó que estas labores forman parte del programa anual de inspección y conservación del sistema, con el objetivo de garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio para los miles de pasajeros que lo utilizan cada día.