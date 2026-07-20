Teleférico de Los Alcarrizos reanuda sus operaciones tras culminar mantenimiento anual

Teleférico de Los Alcarrizos. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el Teleférico de Santo Domingo, Línea 2 (Los Alcarrizos), reanudó este lunes sus operaciones luego de concluir la parada anual por mantenimiento programado.

En un comunicado, la entidad indicó que el servicio fue restablecido y que el sistema opera en su horario habitual, tras completar con éxito las labores de mantenimiento preventivo.

Reanudación del servicio

"El servicio ya fue restablecido. El Teleférico Línea 2 (Los Alcarrizos) se encuentra nuevamente disponible y opera en su horario habitual, tras concluir con éxito la parada anual por mantenimiento programado", señaló la institución.

La EMT agradeció a los usuarios la comprensión y paciencia durante el período en que el sistema permaneció fuera de servicio por los trabajos técnicos.

Asimismo, expresó su satisfacción por retomar el servicio para los ciudadanos que utilizan este medio de transporte en sus desplazamientos entre Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

Mantenimiento anual

La institución explicó que estas labores forman parte del programa anual de inspección y conservación del sistema, con el objetivo de garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio para los miles de pasajeros que lo utilizan cada día.