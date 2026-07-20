A media mañana de este lunes, primer día de la semana laboral tras la apertura del túnel de la avenida Gregorio Luperón, el tránsito en el entorno de la Plaza de la Bandera se desarrollaba con fluidez.

Sin embargo, conductores consultados por reporteros de Diario Libre indicaron que, durante las primeras horas de la mañana, se registraron congestionamientos causados, en gran medida, por el desconocimiento de los nuevos patrones de circulación implementados en la zona.

Durante un recorrido, reporteros de este medio observaron que algunos conductores dudaban entre ingresar al túnel o continuar por los carriles destinados al tránsito local.

Una de las principales dificultades detectadas es que los vehículos que circulan en dirección norte-sur ya no pueden girar a la izquierda hacia la avenida Rómulo Betancourt, sino que deben hacerlo por la avenida Enriquillo, donde, en las horas de mayor flujo, se forma una fila de vehículos.

El resto de los carriles mostraba un desplazamiento ágil, favorecido también por el hecho de que el semáforo de la intersección Luperón-Enriquillo permanecía apagado.

Otro de los cambios es que quienes transitan de este a oeste por la avenida Rómulo Betancourt ya no pueden continuar directamente hacia la avenida Isabel Aguiar al cruzar la Gregorio Luperón. Ahora deben avanzar hasta la avenida 27 de Febrero para realizar el retorno operacional.

El semáforo de la intersección entre las avenidas Gregorio Luperón y Rómulo Betancourt fue deshabilitado y en el lugar fueron instalados muros tipo New Jersey, aunque las autoridades aún no han informado si estas modificaciones serán permanentes.

De los dos semáforos que regulaban el tránsito en sentido oeste-este, uno quedó en modo intermitente y el otro fue apagado. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, había adelantado el pasado viernes que ambos serían eliminados para agilizar el flujo vehicular procedente del sur y de la prolongación 27 de Febrero.

En la intersección de la avenida Gregorio Luperón con la avenida Enriquillo permanecía un grupo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes orientaban a los conductores y regulaban la circulación, aunque a media mañana el tránsito ya era mayormente fluido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110935-am-ef072e80.jpeg Vista del túnel de la Plaza de la Bandera, la avenida Gregorio Luperón y el flujo vehicular en la zona durante el primer día laboral tras la apertura de la nueva vía. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110939-am-1-6a90d267.jpeg Personal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) supervisa los cambios en la circulación vial tras la apertura del túnel de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Algunos conductores, satisfechos

Los conductores consultados coincidieron en que, pese a los ajustes iniciales, la obra representa una mejora significativa para la movilidad. José, chofer de carro público que utiliza diariamente esa ruta, aseguró que el cambio ha reducido de manera considerable el tiempo de desplazamiento.

"Antes, con el tapón de Pintura, uno duraba hasta 10 o 15 minutos para pasar; ahora lo hago en menos de dos minutos. La verdad es que la obra valió la pena porque nos está beneficiando", expresó.

Por su parte, Alejandro de los Santos, conductor de un automóvil, calificó la infraestructura como un avance importante para el tránsito.

"Es un logro. Se forman menos tapones y uno se mueve más rápido. Aunque no paso con frecuencia por aquí, creo que esta obra ayudará mucho cuando utilice esta ruta", manifestó.

El túnel forma parte del conjunto de obras ejecutadas para solucionar el nudo vial de la Plaza de la Bandera, que también incluye el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar. En ambos proyectos, el Gobierno invirtió cerca de 7,000 millones de pesos, recursos provenientes de la renegociación del contrato con Aerodom.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110939-am-873aa8b1.jpeg Vehículos circulan por la avenida Gregorio Luperón durante el primer día laboral tras la apertura del túnel de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Inauguración del túnel

El presidente Luis Abinader encabezó la noche de ayer domingo el acto de inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, una vía de 1.2 kilómetros de extensión y cuatro carriles que busca agilizar el tránsito en esta zona del Distrito Nacional y facilitar la conexión con Santo Domingo Oeste.

La obra cuenta con sistemas contra incendios, extractores de gases, cámaras de vigilancia y una planta eléctrica, entre otros equipos.



https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/d5ee465c-16c6-4648-88aa-35bfebb807f0-1ac9d678.jpg Otro ángulo de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/1436b588-0f50-4c01-8f68-218e4c2fbc52-c17335a2.jpg Muro colocados en la Rómulo Betancourt. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Según las autoridades, por el túnel se proyecta el paso de unos 2,500 vehículos por hora.

Durante la inauguración, el mandatario destacó que la obra forma parte de un plan para mejorar la movilidad dentro y fuera de la ciudad.

El túnel y el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar fueron construidos con fondos provenientes de la renegociación realizada en 2023 del contrato con Aerodom.

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Desde la autopista 6 de Noviembre con Luperón también se observó una mejoría en la circulación en comparación con la situación previa a la inauguración del túnel.