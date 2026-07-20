El tránsito se mantiene fluido tras apertura del túnel de la Plaza de la Bandera

Vista del túnel de la Plaza de la Bandera y su entorno vial luego de su inauguración, una obra que busca agilizar el tránsito en la zona. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El tránsito en los alrededores de la Plaza de la Bandera se mantenía fluido a media mañana de este lunes, en el primer día laborable luego de la apertura del túnel de la avenida Gregorio Luperón.

Aunque conductores reportaron que durante las primeras horas de la mañana se produjeron algunos congestionamientos, estos fueron atribuidos al proceso de adaptación a los nuevos cambios en la circulación vial de la zona.

Un equipo de Diario Libre recorrió el área y constató que algunos conductores dudaban al momento de decidir si ingresar al túnel o continuar por los carriles destinados al tráfico local.

Cambios en la circulación

Entre las dificultades observadas está que los vehículos que circulan en dirección norte-sur no pueden girar hacia la avenida Rómulo Betancourt, sino que deben hacerlo por la avenida Enriquillo, lo que provoca acumulación de vehículos en horas de mayor circulación.

Sin embargo, otros puntos mantenían un flujo más constante, debido a que el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Enriquillo y Luperón permanece apagado.

En tanto, el tránsito en dirección este-oeste por la Rómulo Betancourt no tiene continuidad al cruzar la Luperón hacia la avenida Isabel Aguiar. Los conductores deben continuar hasta la avenida 27 de Febrero para realizar el retorno operacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110935-am-ef072e80.jpeg Vista del túnel de la Plaza de la Bandera, la avenida Gregorio Luperón y el flujo vehicular en la zona durante el primer día laboral tras la apertura de la nueva vía. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110939-am-1-6a90d267.jpeg Personal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) supervisa los cambios en la circulación vial tras la apertura del túnel de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Ajustes en la zona

El semáforo de la intersección de la Luperón con Rómulo Betancourt permanece apagado y fueron colocados muros tipo New Jersey. Hasta el momento, las autoridades no han informado si esta medida será permanente.

Desde la Autopista 6 de Noviembre con Luperón, el tránsito presentaba una mejoría en comparación con las condiciones anteriores a la apertura del túnel, debido a que uno de los semáforos que regulaban el flujo oeste-este se encuentra intermitente y otro apagado.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, había informado que esos semáforos serían eliminados para evitar congestionamientos con los vehículos que transitan desde el sur y la prolongación de la avenida 27 de Febrero.

Un grupo de aproximadamente seis agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) permanecía en la intersección de Luperón con Enriquillo para orientar y organizar el tránsito. A media mañana, la circulación se mantenía fluida.

Conductores valoran la obra

Conductores consultados expresaron satisfacción por las obras realizadas en la zona y señalaron que han permitido reducir los tiempos de desplazamiento.

El conjunto de soluciones viales incluye, además del túnel de la avenida Luperón, el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar.

Ambas obras forman parte del proyecto ejecutado por el Gobierno con una inversión cercana a los siete mil millones de pesos, provenientes de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110939-am-873aa8b1.jpeg Vehículos circulan por la avenida Gregorio Luperón durante el primer día laboral tras la apertura del túnel de la Plaza de la Bandera. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Inauguración del túnel

El presidente Luis Abinader encabezó la noche de ayer domingo el acto de inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, una vía de 1.2 kilómetros de extensión y cuatro carriles que busca agilizar el tránsito en esta zona del Distrito Nacional y facilitar la conexión con Santo Domingo Oeste.

La obra cuenta con sistemas contra incendios, extractores de gases, cámaras de vigilancia y una planta eléctrica, entre otros equipos.

Según las autoridades, por el túnel se proyecta el paso de unos 2,500 vehículos por hora.

Durante la inauguración, el mandatario destacó que la obra forma parte de un plan para mejorar la movilidad dentro y fuera de la ciudad.

El túnel y el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar fueron construidos con fondos provenientes de la renegociación realizada en 2023 del contrato con Aerodom.