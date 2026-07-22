Transporte gratuito para acreditados y restricciones de parqueos por Juegos Centroamericanos

Una mujer camina por la avenida Colombia, en el barrio Los Peralejos, próximo a la estación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gabinete de Transporte presentó las medidas que serán implementadas para garantizar la movilidad durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las cuales incluyen transporte público gratuito, restricciones de tránsito y estacionamiento, monitoreo permanente de la circulación y rutas especiales para el traslado de atletas y delegaciones.

El plan estará vigente del 24 de julio al 8 de agosto, periodo durante el cual se celebrará la justa regional.

Las disposiciones fueron dadas a conocer durante una reunión interinstitucional encabezada por el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, y forman parte de un trabajo coordinado entre las instituciones responsables del tránsito, el transporte y la infraestructura vial para facilitar el acceso a las sedes de competencia y reducir el impacto en la circulación.

Como parte del operativo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) coordinará la estrategia de movilidad y mantendrá el monitoreo permanente de la circulación desde su Centro de Control de Tráfico, garantizando la operación de la red semafórica en las rutas de mayor demanda.

Asimismo, las unidades del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) serán utilizadas para transportar a los atletas y delegaciones, por lo que circularán de manera programada por algunos túneles y elevados de los corredores expresos de Santo Domingo y Santiago para agilizar los desplazamientos entre las distintas sedes deportivas.

Según el Gabinete de Transporte, estos recorridos estarán escoltados por efectivos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y serán monitoreados en tiempo real desde el Centro de Control de TRAE.

La Digesett también reforzará la regulación del tránsito y la orientación a conductores y peatones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y demás escenarios deportivos.

Regularización de los parqueos

Entre otras de las medidas anunciadas por las autoridades figura la prohibición de estacionamiento en el entorno del Centro Olímpico, con apoyo de las grúas de Parquéate RD para garantizar el libre flujo vehicular.

Mientras tanto, el ascenso y descenso de pasajeros solo estará permitido en los accesos habilitados por las avenidas Ortega y Gasset, 27 de Febrero y John F. Kennedy.

En materia de transporte público, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el Metro de Santo Domingo ofrecerá acceso gratuito a atletas, voluntarios y colaboradores acreditados que presenten su gafete oficial entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Además, estará disponible la Tarjeta Metro Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un costo de 100 pesos e incluyendo 14 viajes. Asimismo, los usuarios que ingresen al sistema por las estaciones Casandra Damirón y Joaquín Balaguer también podrán utilizar el Metro de manera gratuita durante ese período.

De su lado, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ofrecerá servicio gratuito en todos sus corredores desde el mediodía del 24 de julio hasta el 8 de agosto y habilitará rutas especiales hacia las principales sedes de competencia, además se integrará a la logística de transporte de las delegaciones deportivas.

El plan también contempla patrones especiales de circulación durante la inauguración de los Juegos, la promoción del uso del transporte público para asistir a las competencias, restricciones temporales a los trabajos en la vía pública y a las operaciones de carga y descarga en las zonas de influencia de los escenarios deportivos, así como la aplicación de las disposiciones de la zona de acceso restringido para vehículos de carga.

Las autoridades informaron que los cierres y desvíos serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de las instituciones participantes y de las plataformas digitales de navegación.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, utilizar preferiblemente el transporte público y atender las orientaciones de las autoridades para contribuir al desarrollo seguro y exitoso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.