Fundación Sendero Educativo inaugura nuevos espacios en el Jardín Botánico Nacional

Momento del corte de cinta que deja inaugurado los espacios. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Sendero Educativo inauguró nuevos espacios dentro del Jardín Botánico Nacional con el objetivo de ofrecer experiencias de valor para toda la familia.

Los nuevos espacios incluyen una sucursal del emprendimiento Café Colaito, una Bibliotequita Infantil totalmente equipada para los más pequeños y una Oficinita compartida con acceso a internet, destinada a quienes deseen disfrutar de un momento de trabajo o estudio rodeados de naturaleza.

En el acto participaron Pedro Nolasco Suárez, director del Jardín Botánico Nacional; Camille Nicolás, propietaria de Café Colaito; Germán Gómez Pellerano, director de Comunicaciones; el comunicador Jochy Santos; los representantes de la Fundación Sendero Educativo Juan Tomás Tavares y Gustavo Tavares, así como miembros de las familias Windeler y Tavares.

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Durante sus palabras de apertura, Germán Gómez Pellerano expresó: "Esta apertura marca un hito importante dentro del plan estratégico de la Fundación Sendero Educativo, con el cual reafirmamos nuestro compromiso con el Jardín Botánico y todos sus visitantes".

Una nueva oferta

Por su parte, el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez, destacó: "En el marco del 50 aniversario del Jardín Botánico Nacional, damos la bienvenida a estos espacios productivos y didácticos que vienen a enriquecer la oferta complementaria de este importante pulmón verde de la ciudad de Santo Domingo".

A su vez, Camille Nicolás agradeció la oportunidad de continuar expandiendo el modelo de Café Colaito con esta nueva sucursal. "Colaito nace del deseo de crear un espacio donde la naturaleza y los pequeños momentos se encuentren", afirmó.