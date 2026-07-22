Estos sectores tendrán interrupciones temporales en el servicio de agua potable

La falta de lluvias reducen los embalses de los sistemas de acueductos. ( FUENTE EXTERNA )

El servicio de agua potable en diversos sectores del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Pedro Brand, Los Girasoles, Pantoja y residenciales ubicados en la avenida República de Colombia tendrá interrupciones temporales debido a la baja del caudal de los ríos Isa-Mana y Duey, informó Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

El director general de la entidad, Felipe Suberví dijo que la situación obedece a la prolongada ausencia de lluvias en las cuencas de los ríos Duey e Isa-Mana, principales fuentes de abastecimiento de esos sistemas, lo que ha causado una reducción significativa en los caudales disponibles.

El funcionario indicó que esta disminución ha reducido la producción de agua potable, afectando el suministro, especialmente en las zonas de mayor elevación.

Informó que, para mitigar los efectos de esta situación y garantizar el abastecimiento a la población, dispuso una flotilla de camiones cisterna de la institución que suministrará agua potable a las comunidades más afectadas.

Te puede interesar Caasd informa barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste tendrán menos agua debido a sequía

"Desde la Caasd estamos dando seguimiento permanente a esta situación y ejecutando las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población mientras persistan estas condiciones climáticas. Nuestra prioridad es asistir a las comunidades que presentan mayores dificultades para recibir el servicio", expresó.

Los más afectados

En el municipio de Pedro Brand los sectores que serán afectados serán: Los Pabellones, Las Mercedes (parte alta), Altos de Pedro Brand, Paraíso, La Unión, Campamento Militar 16 de Agosto y El Bélico.

En el distrito municipal La Guáyiga: La Yagüita, La Callena, El Progreso (detrás de la cancha), residencial Ciudad Satélite (los apartamentos) y Villa Linda III.

Municipio de Los Alcarrizos: El Chucho, Savica, Las Mercedes, Las Glorias del Km. 18, Los Cerros del Norte, La Fe, Los Americanos I y II, La Paz, La Esperanza, Progreso II y III, Proyecto Reservas, Landia Norte, Juana Saltitopa, La Piña, La Unión.

También El Tamarindo, Los Cocos, Los Rieles, Los Alcarrizos Viejo, barrio Arenoso, Palmarejito, Alondra, Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, Hospital Psiquiátrico Padre Billini, Hospital Vinicio Calventi y Subcentros I y II.

Mientras que en Pantoja: La Redención, El Progreso, Villa Linda, Villa Morada, Punta Arena, Don Gregorio I y III, Villa del Palmar (parcial) y José Contreras (parcial).

Los Girasoles I y II: Los Militares, Palma Real (parcial) y avenida República de Colombia: residenciales Ciudad Real I y II y Carmen María (parcial).