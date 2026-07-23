Alcaldía del DN inaugura parque Paseo Paraíso con mural dedicado a los Juegos Centroamericanos

Mural con la mascota Colí en el parque lineal Paseo Paraíso, alusivo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Fue inaugurado este jueves el parque lineal Paseo Paraíso, una intervención de alrededor de 70 metros lineales que incluye un mural conmemorativo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La inauguración estuvo encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien destacó que el espacio busca resaltar el espíritu deportivo, la unión de los pueblos y el orgullo de Santo Domingo como sede del evento.

El mural, realizado por la Alcaldía del Distrito Nacional, está ubicado en la avenida Winston Churchill y tiene como elemento central a Colí, la mascota oficial de los Juegos, representada en diferentes disciplinas deportivas.

La obra combina colores y elementos visuales que buscan representar la energía, el entusiasmo y la diversidad que caracterizan la celebración del evento regional.

"Esta hermosa obra rinde homenaje a los valores del esfuerzo, la disciplina y la excelencia que representan estos juegos, convirtiéndose en un símbolo de identidad y celebración para atletas, visitantes y la comunidad. Esta expresión artística quedará como un legado visual que proyecta el entusiasmo y el impacto de estos Centroamericanos", expresó la alcaldesa.

Recuperación de espacios

Mediante una nota de prensa, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que la entrega del Paseo Paraíso marca el inicio de un programa integral de recuperación de áreas, como parte de los trabajos de embellecimiento de la ciudad.

La institución indicó que alrededor del 85 % de los parques del Distrito Nacional ya han sido recuperados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-23-at-105337-am-37524dd0.jpeg Paseo Paraíso, un espacio acondicionado con elementos alusivos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Intervención

Como parte de los trabajos realizados en el espacio fueron colocados adoquines en la acera, bancos, postes, luminarias LED y zafacones, además de labores de jardinería para crear un área destinada al descanso y disfrute seguro de los ciudadanos.

La inauguración del Paseo Paraíso forma parte de las obras impulsadas por la Alcaldía del Distrito Nacional con miras a embellecer la ciudad y entregar espacios que serán utilizados durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre ellos el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo.

Asimismo, el Paseo Paraíso se suma al parque Taíno como uno de los espacios que servirán para recordar la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.