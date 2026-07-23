En los últimos 19 meses han ocurrido 14 incidentes en el Metro de Santo Domingo

Un tren varado en la línea 1 del Metro de Santo Domingo, imagen ilustrativa para este reportaje. ( ARCHIVO. )

Una falla en el suministro eléctrico provocó la interrupción temporal de las operaciones en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y la Línea 1 del Teleférico la mañana de este jueves 23 de julio.

Es el más reciente incidente de una cadena de averías, apagones, evacuaciones y suspensiones que se ha intensificado durante los últimos dos años en el principal sistema de transporte colectivo del Gran Santo Domingo.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que la interrupción ocurrió entre las 9:40 y las 9:49 de la mañana, después de que se disparara la alimentación de la Subestación Eléctrica de Tracción Paraíso debido a una perturbación en la red de distribución.

Aunque el servicio fue restablecido nueve minutos después, usuarios que se encontraban dentro del Metro dijeron a Diario Libre que la paralización se extendió por aproximadamente diez minutos.

Aumento de incidentes

El episodio podría parecer una falla breve y aislada. Sin embargo, al colocarlo en una línea de tiempo, el panorama cambia: luego de varios años con incidencias relativamente esporádicas, el Metro registró 11 situaciones que afectaron a sus usuarios durante 2025 y ha sumado por lo menos cuatro interrupciones relevantes en los primeros siete meses de 2026.

Antes ocurrían; ahora se acumulan

Los problemas del Metro de Santo Domingo no comenzaron en 2025.

En febrero de 2020, un apagón parcial del sistema eléctrico nacional afectó sus operaciones. En mayo de 2021, una falla en el sistema de señalización de la estación Centro de los Héroes provocó retrasos en la Línea 1.

Durante 2022 se documentaron varios eventos. En abril, un tren presentó una avería en la estación Manuel de Jesús Galván, acompañada de humo y olor a quemado. En septiembre, una falla de señalización en Concepción Bona obligó a suspender el servicio en esa estación durante unos 25 minutos. Otro tramo entre Eduardo Brito y Concepción Bona quedó fuera de operación en octubre por una falla técnica.

El episodio más grave ocurrió el 16 de septiembre, cuando dos trenes chocaron en el tramo elevado de la Línea 1, entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Urbano Gilbert. Nueve personas resultaron heridas y el servicio permaneció suspendido durante horas.

En julio, un banco de baterías UPS provocó un conato de incendio en la estación Hermanas Mirabal. El fuego afectó parcialmente la iluminación y obligó a detener el servicio durante varios minutos, aunque no dejó heridos.

Hasta entonces, la mayoría de los hechos aparecía separada por meses e incluso por años.

Incidentes recientes

Un recuento publicado por Diario Libre identificó 11 incidencias durante ese año, entre fallas eléctricas, problemas mecánicos, accidentes externos, evacuaciones y suspensiones parciales del servicio.

El 23 de abril, una avería mecánica afectó un tren en la estación Mauricio Báez de la Línea 2. En septiembre, un autobús chocó contra la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, dejó una persona herida y obligó a suspender temporalmente las operaciones.

Pero noviembre concentró los episodios más críticos.

El día 10, una falla eléctrica obligó a evacuar un tren en el tramo entre Mamá Tingó y Peña Gómez. Un día después, el apagón nacional paralizó completamente las dos líneas del Metro y la Línea 1 del Teleférico.

La emergencia dejó trenes detenidos, estaciones sin servicio y usuarios evacuados. Posteriormente se conoció que el sistema de respaldo no respondió como estaba previsto debido a mantenimientos en plantas, sustitución de baterías y dificultades para el arranque automático.

El 19 de noviembre se produjeron dos fallas en una misma jornada.

La primera afectó el cambia-vía de la estación María Montez y fue relacionada con vibraciones generadas por los trabajos de construcción de la extensión 2C. La segunda ocurrió en la Línea 1 y obligó a cientos de pasajeros a abandonar el sistema y caminar por la avenida Hermanas Mirabal y el puente Francisco J. Peynado, en Villa Mella.

El año terminó con otra evacuación el 9 de diciembre. Una incidencia en las puertas de un vagón obligó a desmontar a los pasajeros en la estación Pedro Livio Cedeño. La Opret sostuvo que el problema fue resuelto en pocos minutos y que se trataba de una situación común en sistemas ferroviarios.

En 2026, la secuencia no se ha detenido

El 5 de febrero, una falla técnica en uno de los trenes interrumpió la circulación de la Línea 2 entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona. Los pasajeros fueron desalojados y se formaron largas filas en plena hora pico.

El 23 de febrero, un nuevo apagón nacional provocó una interrupción inicial de unos 12 minutos. Aunque las autoridades anunciaron que el sistema se había normalizado, horas después varias estaciones fueron cerradas, los usuarios fueron evacuados y las intermitencias se prolongaron hasta el período de mayor demanda.

El 20 de abril, las líneas 1 y 2 del Metro y el Teleférico quedaron fuera de servicio desde aproximadamente las 6:30 de la mañana. Las operaciones comenzaron a restablecerse cerca de las 7:25, pero las autoridades no detallaron inicialmente la causa de la interrupción.

Ahora, el fallo del 23 de julio vuelve a colocar bajo escrutinio la vulnerabilidad del transporte ferroviario frente a las perturbaciones eléctricas.

Entre 2020 y 2024 se documentaron apagones, fallas de señalización, averías y un accidente grave, pero los casos aparecen más dispersos. En cambio, durante 2025 fueron contabilizadas 11 incidencias y, entre febrero y julio de 2026, se han registrado al menos cuatro interrupciones operativas de consideración.

No todos los eventos tuvieron la misma gravedad. Algunos duraron menos de diez minutos, mientras otros dejaron a miles de pasajeros varados, obligaron a caminar por las vías o paralizaron completamente las líneas.

Tampoco todas las causas fueron responsabilidad directa del Metro. Hubo apagones nacionales, perturbaciones de la red eléctrica, condiciones meteorológicas, accidentes externos y fallas internas.

Balance de los incidentes

La EMT suele informar cada incidente mediante comunicados separados, pero no mantiene disponible para consulta pública una estadística anual consolidada que detalle todas las averías, su duración, las causas, el número de pasajeros afectados y el nivel de cumplimiento de los sistemas de respaldo.

Esto impide establecer una tasa precisa de fallas por cantidad de viajes, kilómetros recorridos o pasajeros transportados.

Por eso, el aumento constatado corresponde a los incidentes de suficiente impacto para ser informados oficialmente o cubiertos por los medios. Podrían existir interrupciones menores que no quedaron documentadas públicamente.

Lo que sí muestran los registros es una concentración difícil de ignorar: después de años con episodios relativamente separados, las fallas comenzaron a repetirse con mayor frecuencia desde 2025.

Principales incidentes reportados en el Metro de Santo Domingo Fecha Línea y tramo Tipo principal Qué ocurrió Impacto reportado 17 feb 2020 L2 y sistema asociado Apagón OPRET informó una "falla en el suministro de energía nacional"; la Línea 2 quedó fuera de servicio y hubo evacuaciones. La falla empezó a las 3:53 p. m. y el restablecimiento comenzó cerca de las 5:00 p. m.9 Suspensión, evacuación y afectación también al Teleférico.9 4 nov 2020 L2, María Montez Avería técnica Falla técnica en el cambia-vía de la estación María Montez; produjo retrasos, aunque el servicio continuó.17 Retraso en la circulación de trenes.17 27–28 may 2021 L1, Centro de los Héroes Señalización Falla técnica en el sistema de señalización en Centro de los Héroes.10 Retrasos y filas; Diario Libre registró esperas de hasta 40 minutos.18 25 abr 2022 L2 Avería técnica Usuarios reportaron humo y olor a quemado; OPRET informó que la avería ya había sido solucionada.19 Retrasos y congestión en estaciones de la Línea 2.19 19 may 2022 L1, Casandra Damirón Humareda y evacuación Una avería en un vagón produjo humareda y obligó a evacuar a los pasajeros.20 Evacuación de usuarios e interrupción temporal.20 1 sep 2022 L2, Concepción Bona Señalización Falló el sistema de señalización de la estación Concepción Bona.21 Suspensión de unos 25 minutos y caos en la movilidad.22 7 feb 2023 L2, entre Mauricio Báez y Coronel Fernández Domínguez Avería técnica OPRET reportó una breve interrupción por una avería entre ambas estaciones.23 Interrupción breve y sin peligro para los usuarios, según OPRET.24 16 sep 2023 L1, entre Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó Accidente Colisión de dos trenes en Villa Mella. OPRET abrió una investigación y reanudó el servicio al día siguiente.3 Cierre total de la Línea 1; al menos nueve personas recibieron atenciones médicas.25 4 jul 2024 L1, Hermanas Mirabal Conato de incendio Un banco de baterías UPS provocó un pequeño incendio y afectó parcialmente la iluminación.13 Detención por "unos minutos" y posterior restablecimiento.26 16 abr 2025 L2, Francisco Gregorio Billini Accidente Un usuario cayó entre el andén y el tren al intentar abordar.14 Lesiones pélvicas y hospitalización.27 23 abr 2025 L2, Mauricio Báez Avería técnica Uno de los trenes presentó una avería a las 5:45 p. m.28 Retraso en las operaciones de la Línea 2.28 9 jun 2025 L1, Centro de los Héroes Falla eléctrica Avería eléctrica en la estación Centro de los Héroes; el servicio quedó restablecido a las 7:45 a. m.29 Retraso matutino en la Línea 1.29 10 nov 2025 L1, tramo Mamá Tingó–Peña Gómez Falla eléctrica OPRET informó una falla eléctrica parcial en la Línea 1.30 Interrupción parcial y pasajeros atrapados durante varios minutos, según reportes televisivos y digitales.31 11 nov 2025 L1 y L2 Apagón nacional La salida del SENI dejó sin energía al Metro y al Teleférico; las estaciones permanecieron cerradas durante horas y hubo evacuaciones.32 Aglomeraciones, cierre de estaciones y afectación masiva de la movilidad urbana.33 19 nov 2025 L2, María Montez Avería técnica Avería en el cambia-vía por procesos constructivos de la Línea 2C; el servicio se restableció a las 9:37 a. m.34 Más de dos horas de afectación en ese punto.35 19 nov 2025 L1 Segunda avería del día El Caribe reportó dos fallas técnicas el mismo día: la de María Montez en la mañana y otra interrupción en la Línea 1 durante la tarde.35 Doble disrupción en una misma jornada.35 9 dic 2025 L1, Pedro Livio Cedeño Avería técnica con evacuación Una incidencia en una puerta obligó al desmonte de pasajeros en Pedro Livio Cedeño.36 Evacuación de usuarios y restablecimiento en minutos.36 5 feb 2026 L2, Concepción Bona–Trina de Moya Avería técnica Una falla técnica en un tren afectó la circulación de la Línea 2.37 Largas filas y usuarios varados en una hora de alta demanda.38 23 feb 2026 L1 y L2 Apagón EMT afirmó que la interrupción duró 12 minutos por la activación del sistema de respaldo. Diario Libre, sin embargo, observó miles de usuarios varados en la tarde, sobre todo en la Línea 2.39 Fuerte disrupción percibida por los usuarios y discrepancia entre la versión oficial y el impacto observado.39 20 abr 2026 L1 y L2 Falla general del sistema OPRET y EMT confirmaron una falla general del sistema que afectó ambas líneas. El servicio fue restablecido posteriormente y se ofreció de manera gratuita como compensación.40 Cientos de personas varadas y largas filas en hora pico.41 23 jun 2026 L2, Juan Pablo Duarte Usuario en la vía Una mujer descendió a la vía férrea y obligó a suspender parcialmente la Línea 2.42 Activación de los protocolos de emergencia y asistencia médica.43 21 jul 2026 L1, Juan Pablo Duarte Usuario en la vía Un hombre ingresó a las vías a las 10:15 p. m., cuando entraba el tren; el servicio fue suspendido temporalmente.44 Lesiones, asistencia médica y paralización temporal en la estación.44 23 jul 2026 L2 y Línea 1 del Teleférico Falla eléctrica EMT atribuyó la interrupción temporal a una perturbación en la red de distribución eléctrica que afectó la SET Paraíso. RNN reportó una duración de nueve minutos.45 Restablecimiento rápido, pero una nueva señal de fragilidad eléctrica durante 2026.45