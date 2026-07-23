Muertes por accidentes de tránsito se reducen un 64.5 % entre enero y junio de 2026

De izquierda a derecha: Deligne Ascención, Milton Morrison y Jean Todt. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito en la República Dominicana se redujo un 64.5 % entre enero y junio de este año y el mismo periodo del 2025, al pasar de 2,992 a 1,062, de acuerdo a datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi).

De igual forma, el número de lesionados en eventos relacionados con el tránsito sumaron 69,079 en el primer semestre de 2026, una cifra que también implica una caída en comparación con igual lapso del año anterior, cuando se registraron 144,276.

En ese sentido, el ministro coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, indicó que la atención médica a quienes resultan afectados en accidentes representa cerca del 2.2 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la Reunión Ministerial de Alto Nivel de Articulación de Acciones por la Seguridad Vial, donde el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, destacó que en 2025 el país registró alrededor de 2,996 muertes en accidentes.

"Unos 1,995 dominicanos fallecieron mientras utilizaban motocicletas. No podemos permitir que esta situación siga ocurriendo porque alrededor del 70 % de esas muertes se debió a la falta de uso de un casco protector o a la utilización de uno inadecuado, que no les brindó protección", agregó.

Morrison resaltó que hace varios meses entró en vigor la normativa sobre el uso de cascos homologados para motociclistas. Dijo que la institución trabaja de manera coordinada con las asociaciones de distribuidores y comercializadores de motocicletas para asegurar que cada unidad sea entregada con su casco protector.

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Medidas y programas

Ambos funcionarios coincidieron en que el objetivo es reducir a la mitad las muertes por siniestros viales para 2030.

Morrison dijo que hace alrededor de dos meses se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para que, a partir del próximo año escolar, se comience a impartir educación vial desde el bachillerato.

"La semana pasada fueron graduados los primeros bachilleres de dos liceos del sistema público, uno en Azua y otro en Santo Domingo. Los estudiantes recibieron un certificado como guardianes del tránsito y su carné de aprendizaje, tras aprobar todos los exámenes teóricos requeridos antes de iniciar el proceso", afirmó.

El programa Entornos Escolares Seguros, desarrollado junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la realización de levantamientos técnicos para intervenir 287 centros educativos, según el Intrant.

Además, 14 instituciones suscribieron un acuerdo para fortalecer la recopilación, el análisis y el intercambio de datos sobre siniestralidad vial, con el propósito de consolidar un sistema nacional de información que respalde la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Cerca de 1,000 personas han sido certificadas en habilidades blandas para la conducción; 30,000 estudiantes de sexto de secundaria fueron evaluados tras completar su formación en educación vial; 275 agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) recibieron capacitación sobre la normativa técnica de cascos homologados y más de 30 fueron entrenados en el uso de alcoholímetros.

Desafío de salud pública

El ministro de Salud, Víctor Atallah, dijo que la seguridad vial no es únicamente un asunto relacionado con el transporte o las calles, sino también un importante desafío de salud pública.

Reconoció que cada siniestro de tránsito puede representar una emergencia médica, una discapacidad permanente y, en muchas ocasiones, la pérdida de una vida. También puede provocar que familias dejen de percibir ingresos, que niños pierdan a sus padres y que recursos públicos que podrían destinarse a fortalecer la prevención, ampliar la cobertura sanitaria o atender otras prioridades nacionales deban utilizarse para responder a sus consecuencias.

Exhortó a elevar los estándares de seguridad vial y del transporte, lo que, a su juicio, implica garantizar el mantenimiento preventivo de los vehículos, el control de la velocidad, la aptitud de los conductores y una política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol y otras sustancias que afecten la capacidad para conducir.

Atallah dijo que el Ministerio de Salud está fortaleciendo la Red Nacional de Trauma. Manifestó que, de los dos hospitales traumatológicos existentes, se pasará a disponer de entre seis y siete centros, con el objetivo de que cada paciente llegue al establecimiento adecuado en el menor tiempo posible.

Además, puntualizó que se está impulsando el Programa de Prevención de Lesiones y Violencia y fortaleciendo la vigilancia epidemiológica para determinar dónde ocurren los siniestros y orientar las políticas públicas de prevención.

El evento se celebró en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y contó con la participación del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez, así como del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt.

También estuvieron presentes representantes del Sistema de las Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), ministros del Gobierno dominicano y especialistas internacionales.

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