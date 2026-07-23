Comunitarios de Sabana Perdida exigen reanudar saneamiento de la cañada Marañón

La Cañada Marañón cuando llueve se transforma en una especie de río. ( FUENTE EXTERNA )

Organizaciones comunitarias de Sabana Perdida Norte reclamaron la continuación de los trabajos de saneamiento de la cañada Marañón, obra que fue iniciada hace tres años y continúa inconclusa.

Dirigentes de juntas de vecinos, organizaciones sociales y líderes comunitarios de la comunidad expresaron su preocupación por la lentitud de los trabajos, mientras la vida de la gente se afecta por la contaminación de la cañada.

Informaron que el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, supuestamente había prometido que entre finales de mayo y junio del presente año los trabajos serían reiniciados, pero no ha ocurrido así.

La situación mantiene a cientos de familias expuestas diariamente a elevados niveles de contaminación ambiental y a constantes riesgos para su salud y seguridad.

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Durante las lluvias, las condiciones de vulnerabilidad aumentan considerablemente, afectando especialmente a niños, niñas, adolescentes, personas envejecientes y demás habitantes que conviven con los riesgos permanentes que representa la cañada.

Una peligrosa cañada

Indicaron que la cañada Marañón ha causado históricamente pérdidas de vidas humanas y continúa siendo un foco de enfermedades como dengue, leptospirosis, filariasis, tuberculosis y otras afecciones vinculadas a la contaminación ambiental y a la falta de un sistema adecuado de saneamiento.

Advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta en los próximos días, el colectivo continuará desarrollando, dentro del marco del respeto y la participación ciudadana, acciones cívicas y pacíficas orientadas a defender el derecho de la población a un ambiente sano y a condiciones de vida dignas.

"La protección de la vida y el bienestar de nuestra comunidad no admite más demoras. Marañón Eco Amigable, por un ambiente sano y una comunidad habitable", manifestaron.