La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó este jueves que el recién inaugurado Paseo Paraíso constituye una de las obras que quedarán como legado permanente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán desde este viernes 24 de julio hasta el 8 de agosto.

Durante el acto de inauguración, Mejía subrayó que la ciudad se ha preparado para recibir a miles de atletas, delegaciones y visitantes internacionales, y que las inversiones realizadas en espacios públicos y en infraestructura deportiva tienen un impacto que trascenderá la duración de la justa regional.

La alcaldesa recordó que más de 6,400 atletas participarán en los Juegos, acompañados por entrenadores, oficiales y familiares, lo que convertirá a Santo Domingo en el principal escenario deportivo del Caribe durante dos semanas.

"Los Juegos pasarán, pero el verdadero legado deportivo y de bienestar está en las obras que quedan", expresó Mejía al destacar que el Gobierno central ha recuperado más de 16 instalaciones deportivas, mientras la Alcaldía del Distrito Nacional ha desarrollado proyectos de embellecimiento y recuperación de espacios públicos para mejorar la calidad de vida de los capitaleños.

El Paseo Paraíso, ubicado frente al Paseo Ambiental de Hernández, incluye adoquinado, áreas peatonales y un mural conmemorativo de la edición centenaria de los Juegos. La obra forma parte del programa municipal de embellecimiento urbano, que se suma a iniciativas como Parques para Todos y Vive tu Parque.

Mejía resaltó que estos proyectos buscan fomentar el orden, la limpieza y el uso seguro de los espacios públicos, además de ofrecer a residentes y visitantes nuevos lugares de encuentro y recreación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-inauguracion-paseo-paraiso-luduis-tapia8-4bd18516.jpg El Paseo Paraíso está ubicado frente al Paseo Ambiental de Hernández (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-inauguracion-paseo-paraiso-luduis-tapia2-e523057b.jpg Son alrededor de 70 metros de adoquines. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-inauguracion-paseo-paraiso-luduis-tapia4-895689cb.jpg El lugar tiene bancos para el disfrute de las personas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-inauguracion-paseo-paraiso-luduis-tapia11-52f9a3e1.jpg Los trabajos incluyeron un mural alegórico a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-inauguracion-paseo-paraiso-luduis-tapia-d9db0057.jpg Incluye la mejoría del sistema pluvial. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Otros atractivos ciudadanos

La ejecutiva municipal también mencionó otras intervenciones realizadas con motivo de los Juegos, entre ellas el Paseo 30 de Mayo y el Malecón Deportivo, espacios que acogerán competencias y actividades para el disfrute de la población.

Invitó a los ciudadanos a participar en las actividades deportivas, apoyar a los atletas dominicanos y aprovechar los nuevos espacios públicos habilitados para esta histórica celebración regional.