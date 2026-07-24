La incertidumbre y la preocupación se han apoderado de los residentes de Los Jardines del Norte ante los trabajos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en los alrededores del Jardín Botánico Nacional, sin que las autoridades hayan explicado el alcance ni los detalles del proyecto.

Los comunitarios aseguran que ya ha sido destruida parte de la capa boscosa de la zona de amortiguamiento del Jardín Botánico, mientras observan con preocupación la tala de árboles y el avance de las maquinarias, sin recibir información oficial sobre las obras.

Afirman que de manera extraoficial han conocido que el proyecto incluiría la construcción de un túnel desde las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) hasta las cercanías del parque Crisantemo, además de la intervención de la rotonda de la estatua de José Martí, parte del parqueo de la parroquia San Mauricio, un nuevo puente paralelo al existente y la ampliación de la avenida Los Próceres.

"Solo Obras Públicas y los ingenieros contratistas conocen realmente el proyecto. La comunidad no ha recibido ninguna explicación", expresó uno de los residentes.

Las inquietudes aumentan luego de que el Ministerio de Obras Públicas iniciara la ampliación de la avenida Los Próceres, como parte de la solución vial para la avenida República de Colombia, incorporando un nuevo carril con el propósito de reducir la congestión vehicular.

Sin embargo, hasta la fecha la institución no ha presentado públicamente los estudios técnicos ni los detalles de la intervención, mientras continúan las labores de remoción de árboles y ocupación de áreas verdes.

Diario Libre ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Obras Públicas detalles de los trabajos, pero ha sido imposible obtenerlos. Siempre se alega que se indaga.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-ampliacion-av-los-proceres-luduis-tapia11-2478aec1.jpg Los trabajos se realizan en la parte sur de Los Próceres. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-ampliacion-av-los-proceres-luduis-tapia6-88ae1019.jpg Hace más de un mes que se inciaron las intervenciones. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-ampliacion-av-los-proceres-luduis-tapia1-8872bf30.jpg Camiones transportan la tierra y los árboles arrancados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-ampliacion-av-los-proceres-luduis-tapia14-fbd5a71f.jpg Residentes en Los Jardines y otras zonas consideran que la destrucción de los árboles es un delito ambiental. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Reacciones

Los trabajos también han generado cuestionamientos del diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, quien denunció en la Cámara de Diputados que la obra se ejecuta sin consultar a la comunidad y afecta terrenos que habían sido propuestos como área protegida municipal por su proximidad al Jardín Botánico Nacional.

El legislador sostuvo que la ampliación de Los Próceres no resolverá el congestionamiento vehicular y, por el contrario, creará un "embudo", debido a que el principal cuello de botella se produce en la avenida República de Colombia.

"Lo que están diseñando es un embudo. El tapón no se produce en Los Próceres, sino en la República de Colombia", afirmó Crespo, quien calificó la intervención como una "chapucería" desde el punto de vista de la ingeniería.

Como alternativa, propuso la construcción de pasos a desnivel en las intersecciones de la avenida Los Próceres con las avenidas República de Argentina y República de Colombia, al considerar que esas soluciones atacarían el origen del congestionamiento.

El diputado también responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas por la depredación de áreas verdes y advirtió que la zona constituye uno de los principales pulmones ecológicos del Distrito Nacional, debido a su conexión con el Jardín Botánico Nacional y el Parque Zoológico Nacional.

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Destacó la importancia de las fuentes de agua subterránea existentes en el área para el abastecimiento de la ciudad.

Crespo anunció que solicitará a la Cámara de Diputados invitar al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para que explique el alcance del proyecto y responda por los daños ambientales denunciados.

Mientras tanto, los residentes de Los Jardines anunciaron una jornada de protestas y solicitaron la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, del Jardín Botánico Nacional y de la Alcaldía del Distrito Nacional para detener la tala de árboles y revisar el proyecto antes de que continúen las obras.