De estación en estación: una guía de viaje por la Línea 2 del metro

El recorrido de 23 estaciones permite conocer barrios, centros comerciales, mercados, instalaciones deportivas y espacios del Gran Santo Domingo por una tarifa de 20 pesos por viaje (se puede incrementar con el costo por la tarjeta si no la posee o tarifa integrada que incluye autobuses de la red).

La Línea 2 del Metro de Santo Domingo puede recorrerse como una guía de viaje por la ciudad. Sus estaciones conectan lugares de interés cultural, comercial, deportivo y comunitario, desde Los Alcarrizos hasta Santo Domingo Este.

El viaje comienza en la estación Pablo Adón Guzmán, junto a la autopista Duarte, y termina en la Concepción Bona, en la avenida San Vicente de Paúl.

También permite cruzar el río Ozama, conectar con las dos líneas del Teleférico y observar las diferencias urbanas entre Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Esta es una guía para descubrir qué hay alrededor de cada estación y cómo llegar utilizando el metro.

1. Pablo Adón Guzmán: donde la capital parecía terminar

La primera escena se sitúa en Los Alcarrizos y, al otro lado de la autopista Duarte, en Pantoja.

La estación Pablo Adón Guzmán se levanta junto a la autopista Duarte y funciona como nodo de conexión con el Teleférico de Los Alcarrizos y una terminal urbana de autobuses.

Desde allí se entiende que el metro no solo atraviesa Santo Domingo, sino que también intenta coser una ciudad fragmentada por carreteras, municipios y largos desplazamientos.

La estación conecta con el Teleférico de Los Alcarrizos, que permite adentrarse en este compacto y populoso municipio mediante tres estaciones adicionales: Las Toronjas, Puente Blanco y Los Americanos.

En el exterior predominan las guaguas, los vehículos pesados, los comercios ruidosos al borde de la vía y un corredor industrial en el que funcionan numerosas empresas, muchas de ellas pertenecientes a zonas francas. Desde allí también parten algunas rutas hacia el Cibao.

Para los habitantes de estas comunidades, la obra representa el alivio de no tener que soportar desplazamientos de hasta dos horas para ir a sus trabajos y regresar a sus hogares.

Pablo Adón Guzmán es la primera estación de la Línea 2C para quienes llegan desde el Cibao. Esta extensión agregó otras cuatro estaciones: Freddy Gatón Arce, 27 de Febrero, Franklin Mieses Burgos y Pedro Martínez. También incorporó un túnel de 940 metros y un viaducto elevado que acompaña buena parte de la autopista Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa8-41ab9a8b.jpg Estación Ulises Francisco Espaillat. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

2. Freddy Gatón Arce y 27 de Febrero: la ciudad vista desde arriba

El tren sale de Los Alcarrizos y comienza a mostrar una capital poco frecuente en las postales turísticas.

Desde el viaducto aparecen Pantoja, barrios densamente poblados, urbanizaciones recientes, techos de zinc, pequeñas plazas comerciales, puentes peatonales y calles que desembocan en la autopista.

La estación Freddy Gatón Arce está cerca del kilómetro 14. Comunica zonas residenciales y comerciales y conecta con sectores como Las Colinas, Los Hidalgos y La Concordia. Mucho más al sur se encuentran la carretera de Hato Nuevo y otras comunidades populosas.

Luego está la estación 27 de Febrero, próxima a la prolongación de una de las avenidas más importantes del Gran Santo Domingo. Esta vía es una arteria neurálgica de Santo Domingo Oeste y es la misma que cruza las avenidas Gregorio Luperón, Núñez de Cáceres, Abraham Lincoln y Máximo Gómez.

Poca gente sabe que su extremo occidental da paso a una avenida cada vez más conocida: la Colombia, que se extiende hasta la avenida Los Próceres.

La zona está poblada de enormes almacenes y tiendas por departamentos, tanto de marcas reconocidas como de versiones más económicas. También comunica con sectores humildes como Los Peralejos y San Miguel, además de urbanizaciones que alguna vez tuvieron un carácter aspiracional, como Alameda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa2-285ea4b9.jpg Estación de Los Alcarrizos (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

3. Dos estaciones: poesía y béisbol

La estación Franklin Mieses Burgos se encuentra en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Monumental. La siguiente, Pedro Martínez, está ubicada en el cruce con la avenida de los Beisbolistas, en Manoguayabo.

Franklin Mieses Burgos fue uno de los grandes poetas dominicanos del siglo XX. Pedro Martínez es una de las figuras más importantes del béisbol nacional. En pocos minutos, el pasajero pasa de la literatura a las Grandes Ligas.

La estación Franklin Mieses Burgos facilita el acceso a los residentes del entorno de la avenida Monumental. Hacia el sur se encuentran Tierra Llana y Los Álamos. Al norte están Villa Claudia, Don Gregorio, El Ducado y Don Honorio y, más adelante, Los Girasoles y el cementerio Cristo Redentor.

En la superficie aparecen negocios de repuestos, supermercados, estaciones de combustible, urbanizaciones cerradas y plazas comerciales de tamaño medio.

La estación Pedro Martínez conecta, hacia el sur, con la avenida de los Beisbolistas o carretera de Manoguayabo, que permite adentrarse en una de las zonas más populosas de Santo Domingo Oeste. La vía resulta estrecha para la cantidad de vehículos que circulan por ella.

Al norte de la estación se encuentran la Plaza Duarte y una zona de edificios residenciales que crece entre asentamientos informales hasta llegar al sector Los Ríos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/13072026-nueva-tarifa-integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa-946195ad.jpg Personas utilizando el Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA)

4. María Montez: la frontera entre dos capitales

Después de Pedro Martínez, el tren llega a la estación María Montez, que durante años fue el extremo occidental de la Línea 2.

La estación se encuentra en el entorno del kilómetro 9, cerca de la intersección de la autopista Duarte con la avenida Gregorio Luperón y el corredor de la John F. Kennedy.

Al oeste quedan el viaducto y barrios suburbanos como Las Palmas de Herrera y Buenos Aires de Herrera. Hacia el sur, en la avenida Luperón, ya aparecen importantes plazas comerciales insertadas en el entorno industrial de Santo Domingo Oeste.

Hacia el centro comienza el tramo soterrado del metro. Aunque la línea ya se encuentra en el Distrito Nacional después de pasar la avenida Monumental, es al llegar a la Luperón cuando cambia definitivamente el perfil urbano.

María Montez funciona como una bisagra entre la ciudad que creció alrededor de la autopista Duarte y la que se organizó en torno a grandes avenidas, barrios residenciales, centros empresariales y zonas comerciales.

Las siguientes paradas —Pedro Francisco Bonó, Francisco Gregorio Billini y Ulises Francisco Espaillat— atraviesan los entornos de la avenida Luperón, Los Prados, El Millón y otros sectores de intensa actividad comercial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/11072026-un-pasaje-dos-pruebas-y-una-condicion--integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa3-cb9a9cf1.jpg Estación del Metro en Los Alcarrizos Línea 2 C (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA)

5. Bajo la Kennedy: compras, restaurantes y torres

La avenida John F. Kennedy está llena de pasos a desnivel, oficinas y plazas comerciales.

Antes de llegar a sus principales centros comerciales, la estación Pedro Francisco Bonó, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres, conecta hacia el sur con un entorno principalmente residencial que convive con comercios diversos y supermercados.

Allí se encuentran los sectores San Gerónimo, Los Prados y Los Praditos. Al norte están Galá y Los Próceres, zonas eminentemente residenciales, aunque con una actividad comercial cada vez mayor.

La estación Francisco Gregorio Billini está situada a la altura de la calle Doctor Defilló, que ha ganado relevancia porque en ese tramo comienza a perfilarse un corredor de servicios públicos.

Junto a la estación se encuentra la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes y, en el extremo norte, una importante oficina de la Junta Central Electoral, donde los ciudadanos pueden realizar trámites para obtener documentos oficiales.

También al norte está el sector Los Jardines, un área urbanizada que estuvo poblada de grandes zonas verdes y que aún conserva parte de ellas. Hacia el sur se encuentra directamente Los Prados y, después de la avenida Charles Sumner, el populoso sector Los Praditos.

La siguiente estación es Ulises Francisco Espaillat, ubicada en la avenida Winston Churchill. La Churchill, como se le conoce popularmente, alberga varias de las principales plazas comerciales del país.

Por orden de proximidad se encuentran La Sirena Multicentro Churchill, BlueMall, Acrópolis Center, Plaza Central y Plaza Lama. Estas últimas están en el entorno de la intersección de la Churchill con la avenida 27 de Febrero.

La zona también funciona como un circuito de restaurantes, bares, establecimientos de comida callejera y centros de entretenimiento.

La siguiente estación del recorrido es Pedro Mir, en la avenida Abraham Lincoln. Al salir, el visitante encontrará al otro lado de la vía Ágora Mall, una de las plazas comerciales más concurridas y modernas del país, situada en la esquina de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln.

Galería 360 también se encuentra sobre la Kennedy, a pocos pasos al noreste de la estación, al igual que la tienda sueca de muebles Ikea.

Como ocurre con la Churchill, la avenida Abraham Lincoln es muy concurrida. Durante el día predominan los edificios de oficinas y, al caer la noche, los lugares de diversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/la-linea-2-c-del-metro-iniciara-operaciones-comerciales-en-mayo-38748ae0.jpg Vagón del Metro de Santo Domingo (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

6. Freddy Beras Goico y Ulises García Saleta

La estación Freddy Beras Goico se encuentra sobre la avenida John F. Kennedy, a la altura de la avenida Lope de Vega.

Caminar hacia el sur por la Lope de Vega significa entrar gradualmente al Ensanche Naco. El paisaje cambia: aparecen edificios de apartamentos, torres empresariales, bancos, centros médicos, cafeterías, restaurantes y comercios especializados.

Es una de las zonas donde se observa con mayor claridad el crecimiento vertical de Santo Domingo y la conversión de antiguos sectores residenciales en distritos comerciales.

La Lope de Vega conecta la Kennedy con otras arterias importantes, entre ellas las avenidas San Martín, Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y 27 de Febrero.

Esta sucesión convierte la vía en una ruta gastronómica y empresarial, aunque los establecimientos están dispersos y algunos requieren caminatas de más de 15 minutos.

Uno de los puntos más conocidos del sector es el Club Deportivo Naco, ubicado en la calle Salvador Sturla, dentro del ensanche del mismo nombre. El club posee piscinas, gimnasios, canchas, restaurantes y áreas sociales, pero el acceso está reservado principalmente para socios e invitados.

Para el visitante, su importancia radica en lo que representa: una de las instituciones deportivas y sociales tradicionales de la clase media capitaleña.

Al este de la avenida Lope de Vega, a unos 400 metros, se encuentra la avenida Tiradentes. En esta vía, aproximadamente 600 metros al norte de la John F. Kennedy, está el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que también alberga el coliseo boxístico Carlos Teo Cruz, en el Ensanche La Fe.

La estación Ulises García Saleta es una de las dos ubicadas en el perímetro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, específicamente en su margen occidental.

Se encuentra próxima a la avenida Ortega y Gasset, en una zona de actividad comercial y de oficinas hacia el sur, y cercana al Ensanche Kennedy hacia el norte.

A unos 600 metros al norte está la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, uno de los principales complejos de salud del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/linea-2c-metro-santo-domingo-mejora-movilidad-de-usuarios-eb413064.jpeg Línea 2C del Metro de Santo Domingo. (DIARO LIBRE/ARCHIVO)

7. Juan Pablo Duarte: la estación clave del sistema

La estación Juan Pablo Duarte, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez, une la Línea 2, que recorre la ciudad de oeste a este, con la Línea 1, que lo hace de norte a sur.

Desde este punto es posible continuar hacia Villa Mella, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Plaza de la Cultura o el Centro de los Héroes.

El entorno inmediato también merece una visita. En la práctica, es la estación del metro que sirve al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el principal complejo deportivo del país.

Allí se encuentran el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Palacio de los Deportes, el Centro Acuático, el velódromo y varios pabellones especializados.

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el complejo fue establecido como sede central, con 22 disciplinas distribuidas entre 12 instalaciones. También incorporó el Paseo de los Medallistas y espacios renovados para el público.

En el lado noreste de la estación, a pocos metros de distancia, se encuentra Sambil, un centro comercial que destaca por sus espacios de entretenimiento infantil, su oferta gastronómica y su diversidad de tiendas.

Por la avenida Ortega y Gasset se puede avanzar hacia el Estadio Quisqueya Juan Marichal. La avenida 27 de Febrero permite acceder a uno de los grandes corredores de la capital, mientras que la Máximo Gómez conduce hacia la Plaza de la Cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/poblacion-de-los-alcarrizos-se-debate-entre-el-ahorro-y-la-comodidad-45dbb4ef.jpeg Usuarios esperan en una estación del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

8. Villa Juana y la ciudad que trabaja

Después de abandonar el entorno del Centro Olímpico, la Línea 2 entra en uno de sus tramos más humanos.

Entre las estaciones Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y Manuel de Jesús Galván, el tren avanza bajo avenidas congestionadas y barrios de fuerte identidad comunitaria, con mercados, escuelas, cementerios, clubes deportivos y centros de salud.

La estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se encuentra en el Expreso Quinto Centenario, en el entorno de la avenida Leopoldo Navarro y próxima al parque Mauricio Báez.

Es la primera parada después de Juan Pablo Duarte y marca la transición entre el Santo Domingo deportivo y comercial de la avenida Kennedy y la ciudad barrial de Villa Juana.

Al subir a la superficie, el viajero encuentra un paisaje dominado por el tránsito del Expreso Quinto Centenario y la avenida San Martín, además de comercios de repuestos, talleres, imprentas, pequeños restaurantes y edificios de servicios públicos.

Uno de los espacios más próximos es el parque Mauricio Báez, un área verde de escala comunitaria que funciona como punto de descanso y encuentro. No debe confundirse con el Club Mauricio Báez, situado más adentro de Villa Juana.

El parque permite observar una característica frecuente de los barrios capitaleños: pequeños espacios públicos rodeados de calles intensamente transitadas que, aun así, son utilizados para conversar, caminar o esperar el transporte.

En los alrededores también se encuentran la Asociación Dominicana de Rehabilitación y otras instituciones de servicios, lo que convierte la estación en un punto de llegada para personas que no necesariamente residen en el sector.

Mauricio Báez: estación y barrio

La estación Mauricio Báez está situada en el Expreso Quinto Centenario, a la altura de la calle Francisco Villaespesa y junto al entorno de la Escuela República Dominicana.

Esta es la parada más claramente vinculada con Villa Juana, un sector cuyo nombre está estrechamente relacionado con el baloncesto, la organización comunitaria y los movimientos sociales.

Cerca de la estación también se encuentra la Escuela República Dominicana, construida en 1953, cuando Villa Juana todavía tenía numerosos solares sin edificar.

El centro fue concebido como una escuela piloto y ocupa una extensión considerable dentro de un barrio que posteriormente se volvió mucho más denso.

La estación recuerda al dirigente sindical Mauricio Báez, defensor de los trabajadores azucareros y opositor a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Exiliado en Cuba, fue secuestrado y desaparecido en La Habana en diciembre de 1950.

El Archivo General de la Nación conserva la única grabación conocida de su voz, realizada pocos días antes de su desaparición.

Ramón Cáceres: la populosa Duarte muestra su rostro

La estación Ramón Cáceres está localizada en la avenida Juan Pablo Duarte, a la altura del Expreso Quinto Centenario.

Es una de las paradas más intensas del recorrido porque desemboca en una de las vías comerciales más antiguas y concurridas de Santo Domingo.

La avenida Duarte cambia constantemente mientras avanza hacia el sur. En sus aceras conviven tiendas de ropa, puestos de buhoneros, negocios de repuestos, almacenes, farmacias, vendedores ambulantes, pequeños restaurantes y rutas de transporte público.

No posee el orden visual de un centro comercial, pero funciona como una gigantesca plaza abierta utilizada diariamente por residentes de diferentes barrios.

Desde esta estación puede organizarse un desvío hacia el Mercado de Villa Consuelo o continuar hasta el Mercado Nuevo de la Duarte, dos importantes centros de abastecimiento.

El Mercado Nuevo es uno de los grandes centros de distribución de alimentos del país. Fue construido en 1973 en un área de aproximadamente 50,000 metros cuadrados y diseñado para 800 vendedores, pero actualmente reúne unos 6,000.

Las autoridades estiman que por sus instalaciones pasa alrededor del 60 % de la producción agropecuaria nacional.

Horacio Vásquez y Manuel de Jesús Galván: entre Villa Consuelo, Villa María y la Pedro Livio Cedeño

La estación Horacio Vásquez se encuentra en la avenida Pedro Livio Cedeño, cerca del cruce con la avenida Padre Castellanos y la calle Josefa Brea.

Este punto funciona como una bisagra entre varios sectores populares. Desde allí se accede a los entornos de Villa Consuelo, Villa María, Mejoramiento Social y María Auxiliadora.

La avenida Pedro Livio Cedeño es un corredor comercial de barrio. En ella aparecen ferreterías, talleres, tiendas, puestos de comida, centros médicos y rutas de transporte público.

La avenida Padre Castellanos, conocida popularmente como la "17", conduce hacia el puente Francisco del Rosario Sánchez y Santo Domingo Este.

Cerca de la estación se encuentra la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, localizada en el Ensanche María Auxiliadora.

El complejo incluye centros especializados, consultas externas, servicios de imágenes médicas y decenas de consultorios. Su área de influencia abarca numerosos barrios populares del Distrito Nacional.

La estación Manuel de Jesús Galván es la última parada de este corredor antes de llegar a Eduardo Brito y a la conexión con el Teleférico de Santo Domingo.

Está situada en la avenida Padre Castellanos, cerca de la calle Respaldo 8. La zona está marcada por talleres, almacenes, comercios, viviendas y una circulación constante de vehículos que se dirigen hacia el puente de la 17.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_6579908_20160505095127.jpg Estación del Metro Eduardo Brito (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

9. Eduardo Brito: el metro llega al Ozama

En este recorrido, Eduardo Brito es la última estación del Distrito Nacional.

Desde allí se realiza la conexión con la primera línea del Teleférico de Santo Domingo, que enlaza sectores como Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida.

La estación conecta con los barrios situados en la margen occidental del río Ozama. Al norte están Gualey, Las Cañitas y el 24 de Abril y, relativamente cerca, el Ensanche Espaillat. Al sur se encuentran Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga.

El pasajero puede abandonar por un momento el mundo subterráneo, subir a una cabina del Teleférico y contemplar desde el aire el río Ozama, los barrios ribereños, las cañadas y las desigualdades urbanas.

10. El metro de Santo Domingo Este

Después de atravesar el puente ferroviario sobre el río Ozama, la Línea 2 cambia de paisaje y de ritmo.

El tren abandona el Distrito Nacional y entra en Santo Domingo Este por un corredor de 3.6 kilómetros construido a lo largo de la avenida San Vicente de Paúl.

Son cuatro estaciones: Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya de Vásquez y Concepción Bona.

Todas llevan nombres de mujeres vinculadas con la educación, la literatura, la Independencia Nacional y la preservación de la memoria dominicana.

La extensión fue diseñada para conectar con el Distrito Nacional a los residentes de Los Tres Brazos, Los Mina, Ensanche Ozama, Alma Rosa y otros sectores del municipio.

Aquí aparece una ciudad de clubes deportivos, mercados, iglesias, pequeños negocios, rutas de carros públicos, vendedores ambulantes y avenidas que durante décadas han soportado el desplazamiento diario de cientos de miles de personas.

Ercilia Pepín: la entrada al Este por la avenida Venezuela

Ercilia Pepín es la primera estación después de cruzar el río Ozama. Está localizada en la intersección de las avenidas San Vicente de Paúl y Venezuela, cerca de la entrada hacia Los Tres Brazos.

La estación representa una frontera urbana. Hacia el oeste queda el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido popularmente como el puente de la 17.

Hacia el norte se abren las rutas que penetran en Los Tres Brazos, Jardines del Ozama, Katanga, Los Barrancones, Las Flores y otras comunidades formadas alrededor de los ríos Ozama e Isabela.

El puente se encuentra aproximadamente a medio kilómetro de la estación. Desde sus alrededores puede observarse el tránsito continuo entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, además de una parte del paisaje urbano levantado en ambas márgenes del Ozama.

La avenida Venezuela es el primer gran atractivo del recorrido. Es uno de los corredores comerciales, gastronómicos y recreativos más conocidos de la zona oriental, sobre todo en dirección hacia el sur.

Durante el día concentra bancos, restaurantes, tiendas, centros de servicios y transporte público. Al caer la noche cambia de carácter, con establecimientos de entretenimiento y una circulación que se mantiene hasta altas horas.

Siguiendo la avenida Venezuela se encuentra el parque Juan Pablo II, un espacio comunitario con bancos, glorietas y máquinas para hacer ejercicios.

No está situado junto al andén, por lo que conviene llegar mediante una caminata relativamente larga o utilizando un transporte de corta distancia.

Su valor no es monumental: permite observar cómo las áreas verdes de los barrios funcionan como gimnasios, lugares de reunión y espacios para la recreación familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/metro-01-b2dcf0b9.jpg Estación del Metro Concepción Bona (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Rosa Duarte: Los Mina contado desde sus calles

El tren avanza menos de un kilómetro y llega a Rosa Duarte, situada en el cruce de las avenidas San Vicente de Paúl y Fernández de Navarrete.

Aquí comienza a sentirse con mayor intensidad la vida de Los Mina, uno de los sectores populares más conocidos de Santo Domingo Este.

Al salir aparecen pequeños establecimientos, talleres, farmacias, bancas de lotería, iglesias, puestos de comida, motocicletas y carros públicos.

Entre Ercilia Pepín y Rosa Duarte hay aproximadamente 690 metros. Un visitante interesado en conocer el entorno puede recorrer a pie parte de esa distancia, aunque debe hacerlo con precaución debido al tránsito intenso y a las limitaciones de algunas aceras.

La avenida Fernández de Navarrete funciona como una vía de penetración hacia Los Mina Viejo y otras comunidades próximas.

Desde allí puede realizarse un desvío hacia el Mercado de Los Mina, ubicado en la calle Francisco Segura Sandoval.

El mercado es un centro de abastecimiento popular, con puestos de venta de alimentos, carnes, vegetales y artículos de consumo diario. Visitarlo permite observar una parte de la economía que sostiene a los barrios.

Trina de Moya: clubes, deporte y servicios comunitarios

La estación Trina de Moya de Vásquez se encuentra en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con la calle que lleva el mismo nombre.

La parada está rodeada por una ciudad de servicios. Allí el visitante no encontrará grandes edificios históricos, pero sí instituciones fundamentales para la vida del sector: centros educativos, clínicas, iglesias, canchas y organizaciones deportivas.

En el entorno se encuentra el Club Deportivo y Cultural Los Mina, una institución vinculada durante décadas con el baloncesto, la formación juvenil y las actividades comunitarias.

Los clubes de este tipo desempeñan en los barrios dominicanos una función que va más allá del deporte: sirven como escuelas informales de liderazgo, espacios culturales y centros de encuentro.

También se encuentra en este corredor el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, inaugurado en 1974 y especializado en salud sexual y reproductiva, pediatría y atención materno-infantil.

El centro está ubicado en la avenida San Vicente de Paúl, por lo que forma parte del paisaje institucional que se observa durante este tramo.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/whatsapp-image-2020-02-17-at-4-30-14-pm_13255610_20200217163207.jpg Estación Mauricio Báez de la línea 2B del Metro. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Concepción Bona: comercio, servicios y la gran puerta hacia el este

El recorrido por Santo Domingo Este termina en Concepción Bona, situada en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con la carretera Mella.

Es uno de los cruces comerciales, institucionales y de transporte más activos del municipio.

Al salir del andén, el viajero queda frente a Megacentro, la plaza comercial que durante años ha funcionado como una especie de centro urbano de la zona oriental.

El complejo está ubicado precisamente en la esquina de la San Vicente de Paúl con la carretera Mella, por lo que no requiere una caminata adicional ni el uso de transporte complementario.

Megacentro reúne tiendas, supermercados, restaurantes, bancos, salas de cine, áreas de entretenimiento y oficinas de servicios.

También alberga un Punto GOB, donde distintas instituciones ofrecen decenas de trámites públicos, desde certificaciones y consultas hasta gestiones administrativas que anteriormente obligaban a muchas personas a desplazarse hacia el Distrito Nacional.

La plaza no es únicamente un lugar para comprar. En una zona con pocos espacios peatonales amplios y climatizados, funciona como punto de encuentro para familias, estudiantes, trabajadores y residentes de sectores próximos.

Allí se puede comer, ir al cine, realizar diligencias o descansar antes de continuar el recorrido hacia comunidades más alejadas.

Al otro lado de la intersección está la sede del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El Palacio Municipal se encuentra en la carretera Mella número 49, esquina San Vicente de Paúl, justo al lado de la estación.

Esta cercanía concentra en pocos metros el gobierno municipal, el transporte masivo, el comercio y los servicios públicos.

La carretera Mella amplía el significado de esta estación. Desde la intersección parten rutas hacia Cancino, Los Trinitarios, Los Frailes, Mendoza, El Almirante, San Luis, Guerra y otros sectores del este de la provincia Santo Domingo.

Desde Concepción Bona se puede tomar un taxi, un vehículo solicitado mediante una aplicación o transporte local hacia el Parque Nacional Los Tres Ojos, el Parque del Este y el Faro a Colón.

Los Tres Ojos conserva cavernas y lagunas subterráneas de agua dulce vinculadas con el paisaje natural y la presencia taína en la isla.

El Parque del Este reúne instalaciones deportivas, áreas abiertas y espacios recreativos, mientras que el Faro a Colón constituye uno de los monumentos más reconocibles —y discutidos— de Santo Domingo.

Los tres lugares pueden formar parte de un segundo recorrido después de terminar el viaje en metro.