Dos regidores del Distrito Nacional denuncian "fallas" en el servicio de residuos sólidos

Los regidores del Distrito Nacional Julio César Martínez, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Domingo Corniel, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reclamaron a la Alcaldía que les exija a las empresas contratistas un mejor desempeño en el servicio de recogida de desechos sólidos.

Afirmaron que las deficiencias del servicio afectan la salud de la población y la movilidad en la capital.

Durante una sesión del Concejo de Regidores, Martínez sostuvo que las empresas responsables de la recolección de residuos no está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato, pese a los recursos que recibe para prestar el servicio.

El concejal afirmó que la acumulación de basura expone a la ciudad a problemas sanitarios y criticó que los camiones inicien los recorridos en horas de la tarde, lo que, según dijo, contribuye a agravar los congestionamientos vehiculares.

"Entiendo que la administración debe llamar a capítulo a la compañía contratada para la recogida de los desechos sólidos. No puede seguir exponiendo a la ciudad a una situación que afecta la salud de los ciudadanos", expresó Martínez.

Dijo que es preocupante que la Alcaldía destine recursos superiores a los porcentajes establecidos en la Ley 176-07 para el manejo de los desechos sólidos y, sin embargo, persistan las deficiencias en la prestación del servicio, especialmente en los barrios del Distrito Nacional.

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Por su lado, el regidor Corniel consideró que, si las empresas contratadas no cumplen con las obligaciones pactadas, el cabildo debe evaluar la aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes, incluyendo la posibilidad de rescindir los contratos.

"Si se les paga por brindar un servicio eficiente y puntual, tienen que cumplir con esa responsabilidad", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-sesion-de-regidores-del-dn-luduis-tapia2-864f0c0f.jpg Regidor Julio César Martínez, del PRSC. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/23072026-sesion-de-regidores-del-dn-luduis-tapia6-10546846.jpg Domingo Corniel, regidor del PLD. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Corniel también cuestionó la baja ejecución de las inversiones destinadas a la Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Señaló que esa demarcación concentra cerca de 248 mil electores y, pese a su importancia, no recibe una inversión proporcional.

El regidor del PLD propuso que el Concejo impulse una ordenanza para garantizar una distribución más equitativa de los recursos destinados a obras e inversiones en esa circunscripción, al considerar que durante los últimos años no se ha ejecutado el porcentaje que le corresponde.