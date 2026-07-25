Los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia entran en una nueva etapa con el avance de las obras en el sector barrio Cuba, en Arroyo Hondo II, donde únicamente permanece pendiente el desalojo de un edificio de tres niveles para iniciar la excavación del túnel que atravesará la avenida Carlos Pérez Ricart.

En la zona ya fueron colocadas las vigas del puente sobre la cañada de Arroyo Hondo y brigadas de las empresas contratadas por el Ministerio de Obras Pública trabajan en el movimiento de tierra que permitirá comenzar la construcción del paso soterrado.

Equipos pesados continúan removiendo material y despejando el trayecto por donde se extenderá la nueva vía.

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Las labores forman parte de la intervención integral de la avenida República de Colombia, que también incluye obras en la avenida de Los Próceres con el propósito de mejorar la movilidad en uno de los corredores de mayor tránsito del Distrito Nacional.

Lo que contempla el proyecto

El proyecto contempla la ampliación de la República de Colombia desde el kilómetro 13 de la autopista Duarte hasta la avenida de Los Próceres, con la construcción de túneles, pasos a desnivel y puentes que eliminarán cruces semaforizados y agilizarán el desplazamiento entre las avenidas República de Colombia, Jacobo Majluta y Monumental.

En el área de barrio Cuba y Paseo del Arroyo también se ejecutan trabajos de reubicación del tendido eléctrico, demolición de viviendas y construcción del puente sobre la cañada, infraestructura que conectará directamente con el túnel para crear una vía continua.