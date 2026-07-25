Avería en tubería de 48 pulgadas deja sin agua a sectores de Santo Domingo Este

Brigadas de la Caasd trabajan en solucionar la avería. ( FUENTE EXTERNA )

Una avería en una tubería de 48 pulgadas ha provocado una disminución en el suministro de agua potable en varios sectores del municipio Santo Domingo Este, informó este sábado la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Según la entidad, la falla fue ocasionada por un contratista de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) durante la ejecución de trabajos en la zona de El Cabreto, específicamente en el sector Los Marenos, detrás de la subestación de la entidad eléctrica.

La Dirección de Operaciones de la Caasd en Santo Domingo Este explicó que el incidente afectó una de las principales líneas de conducción del sistema de abastecimiento, lo que redujo temporalmente la producción y distribución del servicio hacia distintas comunidades.

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Entre los sectores afectados se encuentran el Ensanche Ozama, Alma Rosa I y II, El Dique, Respaldo Las Américas, Villa Olímpica, Jardines de Alma Rosa, La Francia, Simonico, Calero, Pueblo Nuevo, INVI de Maquiteria, Parque del Este, así como edificios ubicados en la avenida Iberoamericana y las etapas 1, 2, 3 y 9 de Villa Carmen.

También presentan interrupciones en el servicio Juan Pablo Duarte, así como Los Trinitarios I y II, Issfapol, Bello Campo, Arcoíris, Mi Sueño II, La Estrella, Villa Faro, Mi Hogar, El Brisal, Mandinga, El Alba, Arpe I, Lucerna, Vista Hermosa, Altos de Cancino, Don Óscar, Doña Idalia, Cancino Adentro y Amapola, entre otros sectores cercanos.

Operativo

Tras la avería, la institución informó que brigadas técnicas especializadas de su sede central se trasladaron al lugar para trabajar de manera ininterrumpida en la reparación y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La Caasd pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y aseguró que mantiene sus equipos técnicos desplegados hasta completar los trabajos de reparación.

La institución reiteró su compromiso de restablecer el servicio de agua potable con la mayor rapidez y seguridad posible.