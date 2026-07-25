Plan de ordenamiento Verón-Punta Cana incluye red vial que prioriza peatones, ciclistas y transporte

Un vehículo saliendo por una calle sin asfaltar en la zona urbana de Verón-Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón Punta Cana plantea un cambio estructural en la forma de planificar el crecimiento del principal polo turístico del país, al convertir la movilidad en uno de los ejes centrales del desarrollo urbano mediante la creación de un sistema vial jerarquizado que incorpora vías expresas, arteriales, colectoras y locales, además de una red de ciclovías y espacios exclusivos para peatones.

La propuesta rompe con el modelo de expansión basado únicamente en el tránsito vehicular y establece que el desarrollo urbano deberá organizarse en torno a un sistema de movilidad sostenible, en el que las calles no solo faciliten el desplazamiento de vehículos, sino también la circulación segura de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

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Una ciudad más conectada

El documento dispone que la planificación vial se sustente en los principios del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), promoviendo una ciudad más conectada, con menores tiempos de desplazamiento y menos dependencia del automóvil privado.

Para ello, plantea integrar las áreas residenciales con centros de empleo, comercios, equipamientos urbanos, espacios públicos y transporte colectivo mediante redes peatonales y ciclistas continuas.

Uno de los principales cambios es la definición de una jerarquización vial, que asigna funciones específicas a cada tipo de vía para ordenar la circulación y evitar que todo el tránsito recaiga sobre las mismas carreteras.

El POT clasifica la red en vías expresas, arteriales, colectoras, locales, ciclovías y vías peatonales, estableciendo criterios técnicos para su diseño y operación.

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Las vías expresas estarán destinadas a conectar el distrito con otros municipios y regiones, soportando grandes volúmenes de tráfico y el transporte interurbano, mientras que las vías arteriales enlazarán esas carreteras con las diferentes zonas urbanas y rurales.

A su vez, las vías colectoras distribuirán el tránsito hacia los sectores residenciales, comerciales e institucionales, y las vías locales servirán principalmente para acceder a los predios, priorizando la seguridad de peatones y residentes.

El plan también incorpora por primera vez una red formal de ciclovías, concebida como parte del sistema de transporte del distrito y no únicamente como infraestructura recreativa. Estas deberán conectar barrios, centros de trabajo, equipamientos urbanos y estaciones de transporte público, con dimensiones mínimas, señalización, iluminación y separación física del tránsito vehicular.

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En materia peatonal, el POT establece que las nuevas vías deberán garantizar aceras accesibles, recorridos continuos y cruces seguros para personas con discapacidad, incorporando rampas, señalización táctil, superficies antideslizantes y dispositivos acústicos en los cruces semaforizados. Asimismo, fija dimensiones mínimas para las aceras y reserva espacios destinados a áreas verdes dentro de los perfiles viales.

Como parte de esta estrategia, el documento también reserva franjas de protección a lo largo del Boulevard Frank Rainieri y de la Circunvalación Verón-Bávaro para la instalación de senderos peatonales, ciclovías y mobiliario urbano, al tiempo que prohíbe las vías de servicio paralelas y las edificaciones permanentes dentro de esos corredores, con el propósito de preservar su funcionalidad y garantizar una movilidad más segura.

Con estas disposiciones, el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial propone que la movilidad deje de ser un elemento complementario del desarrollo urbano y pase a convertirse en uno de los pilares que orientarán el crecimiento futuro de Verón Punta Cana.