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VIDEO | Más de 80 viviendas llevan semanas sin agua por la avería de una tubería en Los Cerros del Norte

Reclaman intervención del director de la Caasd, Felipe Suberví

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Residentes del sector Los Cerros del Norte, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, denunciaron que más de 80 viviendas permanecen sin recibir agua potable debido a la rotura de una tubería de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Explicaron que por la avería se desperdician miles de galones de agua cada vez que la institución envía el servicio, el cual, según afirman, solo reciben dos días a la semana.

  • Los comunitarios aseguraron que han realizado múltiples gestiones ante la Caasd, tanto de manera presencial como mediante llamadas telefónicas, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta para corregir el problema.

Teodoro Reyes Tiburcio, residente de la comunidad, hizo un llamado al director de la Caasd, Felipe Suberví, para que disponga el envío de una brigada técnica que repare la tubería averiada y restablezca el suministro de agua a las familias afectadas.

"Cuando la Caasd envía el agua, la avería impide que llegue a más de ochenta viviendas. Hemos realizado varias gestiones, pero sus colaboradores se niegan a venir a resolver el problema", expresó Reyes Tiburcio.

Los residentes manifestaron que la situación afecta la calidad de vida de decenas de familias y denunciaron que, mientras escasea el agua en sus hogares, miles de galones del líquido se pierden por la fuga sin que las autoridades intervengan.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 