El mes de julio termina sin que se inicie la construcción del monorriel de Santo Domingo

Encerramiento en una de las zonas del hospital Darío Contreras. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El mes de julio está por concluir y la construcción del monorriel de Santo Domingo Este aún no ha comenzado, a pesar del anuncio realizado por el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa.

Las únicas novedades visibles para la ejecución de la obra son el cerramiento de una parte del parqueo del hospital Traumatológico Darío Contreras, donde se proyecta construir una estación, y los hoyos dejados por las perforaciones realizadas para los estudios de suelo.

Luego de la celebración de una vista pública del moderno proyecto de transporte masivo, el pasado 8 de julio, las autoridades informaron que solo esperaban las certificaciones de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente para dar inicio a la construcción, además del consenso con la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/27072026-monorriel--de-santo-domingo-luduis-tapia9-736f5fc5.jpg En varias ocasiones se ha anunciado el inicio del proyecto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/27072026-monorriel--de-santo-domingo-luduis-tapia1-568ef8b0.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/27072026-monorriel--de-santo-domingo-luduis-tapia5-8b20d0cb.jpg Una de las 12 estaciones estará en e hospital Darío Contreras. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La pasada semana fue colocado un letrero en el cerramiento de aluzinc instalado en uno de los parqueos del Darío Contreras. En la ficha informativa se indica que la obra estará a cargo del Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI).

Indica que el promotor del proyecto, que forma parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT Dominicana), es el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram).

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El pasado 28 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció el inicio del proyecto del monorriel de Santo Domingo Este. Posteriormente, el director de Fitram informó que los trabajos comenzarían en mayo y, más adelante, pospuso el inicio para el mes de julio, que está próximo a concluir sin que la obra haya comenzado en el terreno.

Contenido del proyecto

En su primera etapa, el proyecto contempla una extensión de 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta la estación Coronel Rafael Fernández Domínguez, ubicada en la avenida San Martín, donde se integrará con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

Se estima que, en esta primera fase, el monorriel beneficiará a más de un millón de personas entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Además, atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo de mayor flujo y movilizará alrededor de 306,000 pasajeros diariamente.

La operación inicial contará con trenes de cuatro vagones con capacidad de 562 pasajeros por combinación para una oferta de servicios de 22,480 personas por hora por sentido, con un intervalo de 90 segundos entre trenes.

El sistema está diseñado para futuras ampliaciones en cantidad de trenes de seis vagones, alcanzando capacidades de hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, adaptado al crecimiento tendencial de la demanda de viajes de Santo Domingo Este.