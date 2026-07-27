Papeles del Este espera recuperar terreno tras audiencia de fondo fijada para el 31 de agosto

La empresa Papeles del Este, SRL afirmó que el proceso judicial para recuperar un terreno alegadamente de su propiedad en la avenida Buenaventura Freites, de Los Jardines, continúa avanzando conforme a la ley y el próximo 31 de agosto será conocida la audiencia de fondo en el Tribunal Superior de Tierras.

La entidad considera determinante esa etapa para poner fin a un litigio que se ha prolongado durante varios años, mientras tanto sigue la instalación de más negocios como la construcción de un local donde se vendían chicharrones y la instalación de una nueva caseta que aparenta una banca de lotería.

La abogada de la empresa, Luz María Duquela, explicó que la defensa confía en que el tribunal ratifique los derechos de propiedad de la compañía, luego de que en distintas instancias judiciales hayan sido rechazadas las pretensiones de la contraparte de anular los documentos que sustentan la titularidad del inmueble.

La jurista sostuvo que el proceso ha estado marcado por constantes dilaciones, pese a que la empresa cuenta con un título de propiedad y con decisiones favorables emitidas por las autoridades competentes.

Litigio prolongado

Duquela explicó que el procedimiento para solicitar la fuerza pública resulta excesivamente burocrático, ya que obliga a repetir notificaciones y diligencias cada vez que vence el plazo de las autorizaciones, lo que representa gastos adicionales para el propietario y prolonga innecesariamente el conflicto.

Precisó que el proceso de nulidad promovido por la contraparte ha sido rechazado en varias instancias por falta de pruebas suficientes, por lo que la audiencia fijada para el 31 de agosto permitirá conocer el fondo del litigio y definir de manera definitiva la controversia sobre la propiedad del terreno.

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La representante legal de Papeles del Este manifestó su confianza en que, una vez el Tribunal Superior de Tierras emita su decisión, las autoridades competentes procedan a ejecutar las medidas correspondientes para garantizar el respeto al derecho de propiedad y la recuperación del inmueble por parte de su legítimo propietario.