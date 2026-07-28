Alcaldía de Santo Domingo Este niega aumento de arbitrios a las vallas publicitarias

El alcalde Dío Astacio, durante el eucnetro del concurso de obras del presupuesto participativo 2026. ( DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA )

La Alcaldía de Santo Domingo Este negó este martes que haya incrementado los arbitrios que pagan las empresas por la instalación de vallas publicitarias, sin embargo, algunas empresas aseguraron que el aumento fue de un 10 a 15 por ciento.

El alcalde Dío Astacio explicó que el cabildo trabaja en la regularización de las vallas existentes para organizar mejor el uso de los espacios públicos y mejorar la imagen urbana del municipio.

"No es que se le aumentó, simplemente se está normalizando porque había muchas personas que tenían vallas y no estaban regularizadas en la ciudad. Estamos tratando de organizar y también de prever los espacios para que la visual de nuestra ciudad sea más acorde con los nuevos tiempos", expresó el alcalde al ser consultado sobre el tema.

El alcalde Dío Astacio habló del tema durante el encuentro del concurso de obras del presupuesto participativo 2026, celebrado este día.

Por su parte, el secretario general de la Alcaldía, Jesús Colón, reiteró que no se ha aprobado ningún aumento en los arbitrios y atribuyó a rumores las versiones sobre un supuesto incremento.

Explicó que el Concejo de Regidores únicamente ha aprobado las licencias de operación para las empresas que instalan vallas publicitarias en el municipio, mientras que la ordenanza que busca unificar los arbitrios aún no ha sido conocida ni aprobada.

"Hay una ordenanza que está en curso en el Concejo de Regidores, pero eso no se ha sometido ni se ha aprobado. No se han aumentado los arbitrios a las vallas publicitarias", afirmó.

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Indicó que la Alcaldía mantiene los cobros vigentes y que, por el momento, no existe ninguna variación en las tarifas.

Publicitarias afirman aumento

Representantes de algunas de las empresas de publicidad exterior informaron a Diario Libre que recibieron una resolución notificándole el aumento a un 15 por ciento a partir del 1 de julio, es decir, cinco por ciento más que la tarifa anterior.

Sostuvieron que la medida tiene un impacto en el costo operativo de las empresas que se dedican a la publicidad exterior. "Busque la resolución y usted se dará cuenta que fue un incremento que no está de acuerdo con lo que dice el alcalde", expresó el propietario de una empresa de publicidad que no se identificó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/773290ad-ee1b-4274-b8f2-dba29aa66d8b-b5649b12.jpg Participantes en el sorteo. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/06c18084-cfc6-43f5-9f76-7789d8d01cca-e2e2e1cd.jpg Ingenieros participantes. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/68a058c9-2402-43cd-b313-c74dfb382120-e6a52e9a.jpg Participaron 148 oferentes. (DIARIO LIHRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

El artículo 38 del reglamento aprobado por los regidores establece que: "Los propietarios de vallas de publicidad pagarán el 5 % del concepto de arbitrio tomando como base el precio de venta mensual de valla en RD$80,000, lo que equivale a la suma de RD$ 4,000 mensuales por cara de valla de medición 20 X 50 pies instaladas en el municipio, para las demás medidas se establece el pago mensual de RD$ 600 por metros cuadrado".