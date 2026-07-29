Residentes de los Jardines del Norte en el Distrito Nacional y diversas organizaciones comunitarias rechazaron este miércoles de nuevo el proyecto de ampliación de la avenida Los Próceres. Asimismo, solicitaron al presidente Luis Abinader ordenar el cese de los trabajos por el impacto ambiental que, aseguran, ocasionaría la obra.

Estaban presentes la Convergencia Jardinera, residentes de Los Jardines del Norte y representantes de la organización Agente de Protección Medio Ambiente (Aproma). Explicaron que impactaría el parque Crisantemos y los terrenos de la parroquia San Mauricio y otras áreas verdes del sector

Como parte de la protesta, instalaron un campamento que funciona diariamente de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Los comunitarios denunciaron que el Ministerio de Obras Públicas no ha respondido las solicitudes de información presentadas por la comunidad ni ha mostrado la licencia ambiental del proyecto. También sostienen que la obra provocaría un grave impacto ambiental y afectaría espacios de uso comunitario.

Oposición al proyecto

En tanto, Emerson Abreu, miembro de Convergencia Jardinera y asesor de una de las juntas de vecinos del sector, aseguró que la oposición al proyecto se mantiene desde hace aproximadamente ocho meses, cuando la comunidad conoció los planes de ampliación de la avenida.

Abreu criticó la falta de respaldo de algunas organizaciones comunitarias y de la parroquia San Mauricio, al considerar que han guardado silencio frente a una intervención que, a su juicio, reducirá considerablemente las áreas verdes de Los Jardines del Norte.

También hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades para que escuchen a la comunidad, suspendan los trabajos y abran un proceso de diálogo que permita conocer el alcance del proyecto y evaluar alternativas que minimicen el impacto ambiental.

El asesor legal de Convergencia Jardinera, José Joaquín Hiraldo García, explicó que el campamento constituye una forma de resistencia pacífica para exigir transparencia y diálogo con las autoridades.

"Desde el 13 de abril solicitamos formalmente la licencia ambiental, los detalles del proyecto y una reunión con la comunidad, pero hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas no ha respondido", afirmó.

Hiraldo sostuvo que, según los levantamientos topográficos realizados en la zona, el proyecto contempla un corte que eliminaría cerca del 80 % del parque Crisantemos, reduciendo significativamente la barrera natural que protege a los residentes del ruido y la contaminación generados por el tránsito vehicular.

Por su parte, el presidente de Aproma, Miguel Colás, calificó el proyecto como un posible "desastre ecológico" y cuestionó la necesidad de ampliar la vía sin que, según dijo, exista un problema de congestión vial que lo justifique.

Indicó que la eliminación de árboles y áreas verdes contradice los principios de protección ambiental establecidos en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, lamentó que el Ministerio de Medio Ambiente aún no se haya pronunciado sobre la situación.

"Este es un pulmón natural que debe preservarse. No encontramos una razón que justifique la mutilación de estas áreas verdes cuando el tránsito en esta zona no presenta niveles de congestionamiento que ameriten una intervención de esta magnitud", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-65555-pm-62932cef.jpeg Residentes de los Jardines del Norte han tenido que recurrir al uso de campamento como forma de protesta. (DIARIO LIBRE/HENRY ARVELO)